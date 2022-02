Jennifer Lopez (52) prvi je puta javno progovorila o vezi s poznatim glumcem Benom Affleckom (49) koju je obnovila prošlog proljeća.

Iako su paparazzi ovaj par više puta uhvatili u zajedničkim izlascima i romantičnim provodima, J.Lo još niti jednom nije na ovaj način govorila o svojoj boljoj polovici.

- Nikad nisam bila bolje. Mislim da smo svi u jako lijepom trenutku - započela je glumica i pjevačica za People.

Njihova je veza zaludjela svijet dvijetisućitih godina, viđali su se od 2002. do 2004. godine, no nakon toga raskinuli su zaruke. Ipak, ponovno su se 'spojili' prošle godine što je mnogima vratilo vjeru u sretne završetke.

- Osjećam se tako sretnom, veselom i ponosnom što sam s njim. To je predivna ljubavna priča i dobili smo drugu šansu - rekla je J.Lo.

Ipak, njihov ponovni susret nije bio bajkovit. Lopez je priznala da su se oboje bojali obnoviti njihovu vezu zbog neslavnog kraja kakvog su imali posljednji puta. Rekla je da su tada bili naivni i dopustili drugim da utječu na njih, no i da je ovaj puta sve mnogo drukčije.

- Sada smo stariji, pametniji, imamo više iskustva, na drugim smo pozicijama u životima, sada imamo djecu, jako smo svjesni tih stvari. Također smo vrlo zaštitnički nastrojeni, jer ovo je tako divno vrijeme za sve nas - rekla je.

Rekla je da su ovaj puta jači nego ikada prije i da se oboje trude sačuvati sreću koju imaju zajedno.

- Želim učiniti sve što je moguće da to zaštitim i sačuvam. Mislim da naša veza to zaslužuje, to nam je kao svetinja - dodala je.

Čak je 20 godina prošlo od kada su prvi puta prohodali, a njihova ljubav nikada nije nestala. Tada su, kaže, 'puknuli' pod pritiskom javnosti i slave, no ne dopuštaju da se povijest ponovi.

- Lijep je način na koji su stvari sada drugačije, osjećamo ih drugačije nego prije mnogo godina. Više je uvažavanja i slavlja, što je lijepo. Kada pronađete nekoga i stvarno ih, ali stvarno volite, i dobijete drugu šansu? To je stvarno rijetko, dragocjeno, predivno i ne uzimate to zdravo za gotovo - istaknula je.

Rekla je da su sreću morali pronaći odvojeno kako bi bili sretni zajedno, a njihovo sazrijevanje im je u tome mnogo pomoglo.

- Jako sam ponosna na njega. Ponosna sam na muškarca koji je postao, što sam gledala izdaleka. Biti iskreni jedni s drugima, biti puni ljubavi, to je baza svega. Imam osjećaj da je sada u fazi života, kao što osjećam i za sebe, da nakon učenja i spoznaje sebe, dođeš na mjesto gdje se osjećaš sretno i dobro s time tko si. Tako da možeš i biti u sretnoj, zdravoj vezi - rekla je za kraj J.Lo.