'Ja dođem na probu i zinem, a Ivana Kindl se primi za glavu'

Doktor znanosti, strastveni kvizoljubac i lovac koji ima najmanje poraza, Krešimir Sučević Međeral (39) otkrio je još jednu strast, a to je pjevanje. Osim što smo Krešimire vokalne sposobnosti mogli čuti u pojedinim epizodama kviza 'Potjera', poznatog lovca i njegovu pjevačku partnericu Ivanu Kindl (41) od nedavno možemo gledati u showu 'Zvijezde pjevaju'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svi smo javne osobe, ali svi imamo tremu. Izgleda da to nije toliko rijetka pojava. Inače sam cijepljen od treme, ali u prošloj emisiji kad je došlo do prvog ispadanja, priznajem da me bilo frka - rekao nam je Krešimir koji je prije svoj glas brusio na karaokama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za glazbu sam totalni analfabet. Nikad nisam svirao nikakav instrument niti pjevao u učeničkom zboru. Ivana mi kaže ja ću otpjevati tercu, a ja nju gledam i mislim si što je to - priča nam Krešimir koji je u posljednjoj epizodi za izvedbu pjesme 'Soul Man' Blues Brothersa osvojio 30 bodova.

Foto: Facebook

- Ja dođem i zinem, Ivana se uhvati za glavu, onda ja pogodim, a njoj se ozari lice... Dosta se tražimo, ali konačan proizvod je zadovoljavajući - govori lovac koji priznaje kako doma baš i ne vježba pjevanje jer bi njegovi susjedi poludjeli, a kaže kako je drugačiji osjećaj u studiju kad je orkestar. Krešimir i Ivana u natjecanju imaju zadatak otpjevati osam različitih glazbenih stilova, što nije nimalo lak zadatak.

- Možda me najviše strah swinga jer to nije žanr koji slušam. Naravno, prvo treba doći do toga. Nadam se da ćemo potrajati još koji tjedan - našalio se lovac. Veliku podršku daju mu i kolege lovci Morana Zibar (36) i Mladen Vukorepa koji glasno navijaju za njega.

Foto: Facebook

- Dosta dobro smo se svi skompali kao ekipa. Nema elemenata kompetitivnosti. Naravno da je žao ljudima kad ispadnu, suze su prave, no to je više stvar prestiža. Nemam ništa protiv toga da netko tko je bolji odnese iznos. Prirodan je instinkt ljudi da žele pobijediti i svatko ima adrenalinsku crtu - priča Krešimir koji je se prije 21 godinu prvi put prijavio na ozbiljnije kvizaško natjecanje 'Diplomac' kojeg je vodio Joško Lokas (47).

- Rekao sam idem probati i završio drugi u finalu nakon Mirka Miočića. Onda sam shvatio da nisam možda toliko loš - govori. I dok neki kvizaši uče podatke napamet, Krešimir ima interes za puno stvari pa sve što zapamti, zapamti usput.

- Prvo mi je došlo šire znanje, a tek onda kvizovi. Pitanja koja se pojave povezujem s osobnim iskustvom. To je također neka vrsta natjecanja samog sa sobom. Ne znam je li to uspostava kontrole nad vlastitim znanjem ili osjećaj samozadovoljstva - objašnjava. Lovac ima samo riječi hvale za voditelja Tarika Filipovića (47) kojeg lovci često pozivaju da dođe omjeriti snage na pop kvizu.

Foto: screenshot/

- Tarik puno pomaže. Zna dobro opustiti ljude i moram priznati kako je to zahtjevno i divim mu se. Ima odlično znanje kulture i filma. Za jednog kvizaša amatera vrlo je solidan - zaključuje Krešimir kojem su najjača područja zemljopis i povijest. Nedavno je otkrio kako veliko znanje ima i u rubrici 'lifestyle', dok su mu najslabije karike film i likovna umjetnost. Naravno, ne treba zaboraviti na to da je Krešimir poznavatelj 30 jezika, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na studiju opće lingvistike i mađarskog jezika i književnosti.

- Jezike učim iz iz strukturalnih razloga tako da od njih 30, pet govorim s određenom dozom tečnosti. No, kad sam putovao po Aziji to mi ništa nije pomoglo. Tamo nisam imao nikakvo iskustvo i bio sam jako zbunjen. Bilo je tu puno pantomime.... jedna jako zanimljiva jezična avantura - prisjeća se kvizaš. Na račun zvjezdanog statusa Krešimir ponekad uhvati bolje mjesto u restoranu, a jednom prilikom je uzeo i posljednja mjesta u autobusu.

Foto: Promo

- Jednom prilikom vraćali smo se supruga i ja iz Sarajeva. U autobusu nije bilo mjesta, no gospodin na blagajni me prepoznao pa nam je uspio srediti nešto - rekao je Krešimir koji je sa suprugom Vanjom Vukić u braku od 2017. godine kad se par vjenčao u svetištu Majke Božje Bistričke.