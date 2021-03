Bivši hrvatski zet, Čileanac Miguel Concha Carrasco (40), poznat po imitiranju Michaela Jacksona, kojim se proslavio u “Supertalentu” 2016. godine, sad je u polufinalu španjolskog “Supertalenta”.

- Je, istina je, došao sam do polufinala. Na prvoj sam audiciji dobio četiri ‘DA’ i sad se lagano penjem prema samoj pobjedi - rekao nam je simpatični Čileanac.

Od hrvatske supruge, Bjelovarčanke zagrebačke adrese, Dalije Domjan (38), rastao se prije dvije godine i vratio živjeti u Španjolsku. Zaljubili su se preko Facebooka jer je Dalia bila velika obožavateljica Michaela Jacksona.

- Čim sam je vidio, zaljubio sam se. Nakon što smo se dopisivali neko vrijeme, pozvao sam je da me dođe posjetiti u Španjolsku. Umjesto nekoliko dana, ostala je osam mjeseci i tad smo znali da ‘to je to’ - rekao nam Miguel 2012. godine, mjesec dana prije njihova vjenčanja i dva mjeseca prije njegove turneje po SAD-u.

No pandemija korona virusa preokrenula je njegov život naglavačke. Kao i svi ostali, morao se prilagoditi novim uvjetima, a to mu baš ovdje, kako sam kaže, i nije bilo lako. Nije imao puno gaža, a od nastupa i svirki je živio.

- I prije korone bilo mi je teško živjeti u Hrvatskoj. Imao sam malo gaža, ljudi jednostavno u Hrvatskoj to nisu prepoznali kao negdje drugdje. Imao sam turneje po Italiji i Španjolskoj, ali nije bilo lako. S koronom je sve postalo samo još gore - priča nam Čileanac.

Kad se vratio u Španjolsku, još je neko vrijeme nastupao kao Michael Jackson, koji mu je, eto, obilježio život, “doveo” ga zbog ljubavi u Hrvatsku.

- Imao sam gaže, uspio sam živjeti izvodeći performanse, a postao sam dio i velikog showa ‘The Legend Continues’, kojim sam imao priliku raditi ono što najviše volim, plesati kao Michael Jackson. No zbog korone otkazani su mi nastupi, kao i turneje. Teško je živjeti bez prihoda, no i dalje ostajem pozitivan, situacija mora na bolje - kaže Miguel.

Upravo je to bio jedan od razloga zašto se prijavio u španjolski “Supertalent”. Pronašao je novu motivaciju da se nastavi baviti poslom koji voli, a da mu to ujedno bude i dostatno za život, da od svog rada može živjeti. Nada se da će sudjelovanje u “Supertalentu” i visoki plasman olakšati njegovu situaciju u budućnosti.

- Nisam nastupao gotovo godinu dana i razmišljao sam kako bi to bio jedan dobar način da me ljudi ne zaborave. Imao sam stvarno dobro iskustvo kad sam bio u hrvatskom ‘Supertalentu’ i htio sam ga proživjeti još jednom. No puno bolje iskustvo imao sam u Hrvatskoj. Produkcija je ovdje nešto lošija i teško se dogovoriti. Ali prošao sam u polufinale pa se nadam najboljem - priča nam Miguel.

Pobjeda mu, kaže, ipak nije primarni cilj. Na neki način ovim plasmanom svoj je “mali” cilj ispunio, pokazao je svoje umijeće publici.

- Da, lijepo je pobijediti, svatko tko kaže drugačije laže. No za mene je sama pobjeda prikazati ljudima ono što najbolje radim i najviše volim. To je veliko samo po sebi - kaže.

No nije mu nimalo lako. Nastupati usred globalne pandemije zahtijeva puno više pripreme, drugačije je to od dosadašnjih nastupa, pa i od hrvatskog “Supertalenta”.

- Čudno je nastupati pred nepostojećom publikom, nego samo pred sucima. Isto tako, moramo se čuvati na razne načine, često raditi testiranja na COVID... Zahtjevno je, ali dokle god mogu raditi to što volim, vrijedi - priča nam Miguel.

Hrvatska mu, kaže, jako fali.

- Fali mi sve. Način života, hrana, klima,.. Baš sam se navikao. Ali nadam se da ću se vratiti, makar na odmor, čim sve ovo prođe - kaže Miguel.

Što se tiče planova, Miguel se nada da će se sve brzo vratiti kako je bilo. Kao i svima, olakšalo bi mu to situaciju, nada se da bi bilo više nastupa.

- Nedostaju mi nastupi, fale mi ljudi. Zaista se nadam da će sve što prije proći, a ja što prije spakirati kufere i otići na neku turneju. Tko zna, možda čak i u Hrvatsku - objasnio je Miguel.

Po struci je profesor kineziologije, a s imitacijom se počeo baviti s pet godina. S 18 godina se osamostalio od roditelja te se u potpunosti počeo baviti samo imitiranjem Michaela Jacksona. Godine 2009. prodao je sve što je imao i preselio se u Francusku, a zatim u Španjolsku, u kojoj je imao najveći nastup koji je gledalo 30.000 ljudi. U hrvatskom “Supertalentu” na audiciji je dobio četiri ‘DA’, dok je u prvoj polufinalnoj emisiji potpuno oduševio žiri. Martina Tomčić je tad ostala bez teksta.

- Ono što me se posebno dojmilo je to što Miguel nastupa kao imitator, a ovo je daleko iznad imitacije - zaključila je tad. Miguel za Michaela Jacksona kaže da mu je “poput oca”, a u poznati “moonwalk” zaljubio se još kao dječak. Kako bi što više sličio kralju popa, Miguel je otišao i pod nož.

- Operirao sam nos i bradu kako bih mu što više sličio. Vježbam svaki dan, a barem jednom tjedno vježbam cijeli show koji radim jer želim uvijek biti najbolji. Veliki sam perfekcionist i sve mora biti onako kako zamislim - kaže Miguel.

Kako bi se mogao baviti onim što najviše voli morao je napustiti Čile, u kojemu je ostavio sina.

- Često se čujemo preko videopoziva, no uživo se nismo vidjeli već nekoliko godina. Odnedavno sam postao i djed jer je moj sin dobio blizance, tako da jedva čekam da se situacija smiri i odem napraviti neku turneju po Južnoj Americi kako bih ih upoznao - zaključio je.