Jacques Houdek: Čitam otkazan je Advent. Kako je to moguće?

<p>Advent u Zagrebu ove godine, zbog pandemije korona virusa, neće biti isti. To se, sudeći po njegovoj objavi na Facebooku, ne sviđa pjevaču <strong>Jacquesu Houdeku</strong> (39).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Čitam kako je 'otkazan' Advent... Kako je to uopće moguće? Pa nije to samo neki 'event' u centru grada. Advent je osjećaj koji nosimo u našim srcima, to je period pripreme za Božić, u krugu obitelji, dobre volje i u miru. Ne dopustite da vas itko uvjeri u suprotno! - napisao je.</p><p>- No, nema ništa loše u tome da si malo okitimo, ne? Moja mala obitelj 'Griswold' od jučer je spremna dočekati Božić, barem kad su ukrasi i lampice u pitanju... A vi, kako mi stojite s božićnim kičem? - dodao je te je fotografijama pokazao kako je u njegovom domu započelo božićno ukrašavanje.</p><p>Pratitelji na društvenoj mreži složili su se s njegovom objavom.</p><p>- Upravo tako...možda će baš ovaj Advent i Božić biti romantični, intimni i posebni za većinu nas, okupljenih u toplim domovima - jedan je od komentara.</p>