Jacques Houdek danas slavi rođendan i otkriva: 'Godine su vam kao i kilogrami, samo broj'

Jacques Houdek, jedan od najprepoznatljivijih domaćih vokala, danas slavi 45. rođendan, a novu glazbenu poslasticu publici uskoro će ponuditi velikim koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, koja u njegovoj bogatoj karijeri zauzima posebno mjesto zato što je kroz godine ondje održao više od trideset koncerata - od onih za najmlađe do, kako ih sam naziva, “ozbiljne glazbe”. Upravo zbog intenzivnih priprema za nadolazeći koncert, “Gospodin Glas” svoj će rođendan provesti skromno, u krugu obitelji i prijatelja.

- U velikim sam pripremama za Lisinski, a i inače više pažnje pridajem jubilarnim, okruglim brojevima, pa veliku feštu planiram za 50. rođendan. Ovaj ću provesti na nekom ručku s obitelji i piću s prijateljima. Volim reći da su godine, kao i kilogrami, samo tamo neki broj, a ako me pitate kako se osjećam, onda ću reći - mladoliko, kao u dvadesetima - smije se dobro raspoloženi Jacques.

Nakon nedavnih nastupa za djecu, 21. travnja vraća se koncertom simboličnog naziva “Dajem vam pjesmu!”, koji donosi nešto drugačiji koncept u kojem je publika imala priliku sudjelovati u kreiranju repertoara i odabrati pjesme koje žele čuti u njegovoj izvedbi.

Uz najavljene goste iznenađenja, riječ je o večeri koja bi trebala ponuditi jedinstveno glazbeno iskustvo.

- Bilo je stvarno mnogo interesa publike koja je slala prijedloge za pjesme koje žele čuti u mojoj izvedbi i moram reći da je bilo zaista kreativnih sugestija. Kad bih prihvatio sve, slobodno mogu reći da bi koncert trajao šest sati, no izabrali smo pjesme koje su se najviše ponavljale pa će to biti dobra tri sata 'švedskog stola', odnosno playliste kroz razne žanrove - otkriva Houdek.

Tijekom više od dva desetljeća karijere omiljeni pjevač ostvario je impresivan opus - iza sebe ima čak 15 diskografskih izdanja, od kojih su neka dosegnula i platinaste te dijamantne naklade. Publiku je osvajao kako velikim koncertima, tako i televizijskim nastupima i mentorstvom, a širu međunarodnu prepoznatljivost stekao je i nastupom na Eurosongu 2017. godine.

Osim glazbe, Houdek kreativnost izražava i kroz druge projekte pa se nedavno okušao i u modnom dizajnu lansiranjem vlastitog brenda majica - Houdica.

- Samo je jedna Houdica - sve ostalo su hudice! - ističe u šaljivom tonu, ponosan na svoj hrvatski body positivity brend koji ima i web shop houdica.com.

- To nije brend koji je proizašao iz želje da se obogatimo, već još jedna kreativna ideja mojega tima na koju sam ponosan. Jedan od naših slogana je 'Sve boje, sve veličine, od bebe do Žaka!'. Time sam želio ponuditi nešto svim svojim fanovima - od onih najmlađih, koje godinama uveseljavam projektom 'Kad si sretan', pa do vjernih seniora - dodaje Jacques.

Ipak, izvan reflektora, u središtu njegova života je obitelj. Sa suprugom Brigitom, s kojom je prošle godine obilježio 20 godina braka, ima dvoje djece - kćer Sofiju (20) i sina Davida (13). Upravo njih često ističe kao svoju najveću inspiraciju i oslonac, naglašavajući važnost privatnosti i obiteljskog mira koji pronalazi daleko od gradske vreve, u okolici Samobora.

- Danas, na - tako reći - pola puta života moram priznati da sam jako zadovoljan, sretan i blagoslovljen čovjek. Imam divnu ženu, predivno dvoje djece, prilično sam lijepo realiziran na svim poljima života, zdravlje me dobro služi i živim od pjevanja, odnosno od onoga što najviše volim. Bio bih lud kad bih se žalio, pogotovo kad vidim kakve sve teške životne sudbine prate mnoge ljude oko nas - zahvalan je pjevač.

Na upit što bi mijenjao u životu da može iskreno priznaje - mnogo toga.

- Ljudi obično na to pitanje imaju spreman odgovor - ništa. No ja se ne slažem s tim. Smatram da cijeli život rastemo i samim time nisam dostigao maksimum. Danas, s odmakom, puno bih toga promijenio i napravio drugačije da sam u dvadesetima znao ono što znam sad. Primjerice, puno ljudi ne bih pustio u svoj život, više bih vjerovao intuiciji, bio bih pametniji, no mudrost dolazi s iskustvom i godinama - kaže Jacques, koji je tijekom godina otvoreno govorio i o svojoj borbi s viškom kilograma.

Iako trenutačno nema ozbiljnijih zdravstvenih problema, svjestan je da bi se to s godinama moglo promijeniti te ne isključuje ni mogućnost korištenja novijih metoda mršavljenja (Ozempic, Mounjaro).

- Ja, kao i mnogi pretili ljudi, imam inzulinsku rezistenciju, no nasreću nemam povišen šećer ni kolesterol i u načelu sam zdrav. No svjestan sam da godine idu i da moram biti uporan na smanjenju kilograma. Što se tiče tih novih metoda, zasad sam samo promatrač jer nisam sklon iglama, ali znam mnoge kojima su pomogle i koji su postigli jako dobre rezultate pa ozbiljno razmišljam o tome. Naravno, ima i negativnih iskustava pa još puštam vrijeme da pokaže koliko je to sigurno i hoću li se na kraju odlučiti za takav korak. Nikad ne reci nikad - iskren je Houdek.

Pred njim je radno ljeto, ali i iščekivanje zasluženog odmora.

- Trenutačno snimam nove pjesme za album koji se nadam objaviti na jesen, pripremam se za Melodije Jadrana 28. lipnja, a veselim se i odmoru - nadam se ponovno u Italiji - zaključuje pjevač, koji ostaje dosljedan sebi - umjetnik snažnoga glasa, ali i čovjek kojemu su, uz glazbu, jednako važne i životne vrijednosti koje ga oblikuju.