Jacques Houdek drastično je smršavio, pohvalila ga i Pokos

Pjevač Jacques Houdek (41) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio je rijetku fotografiju sa svojom suprugom Brigitom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Par je pozirao Parku prirode Telašćica, a pjevač je otkrio da im je to zadnji dan odmora.

- Zadnji dan odmora, za sada - rajski - napisao je Jacques uz fotografiju na kojoj grli suprugu s osmijehom na licu.

Brojni obožavatelji primijetili su promjenu na pjevaču. Naime, pjevaču su poručili da je smršavio.

- Čini li mi se ili je Jacques mršaviji - glasio je jedan od komentara.

- Bravo Jacques, super promjena - napisao je jedan pratitelj.,

'Bravo, smršavio si dosta', 'Bravo, smršavio si barem pet kilograma', nastavili su se nizati komentari o Jacquesovom izgledom.

Bilo je i onih koji su zaključili da je za Jacquesov izgled zaslužna i odjeća.

- Puno bolje izgledaš nego u onim pelerinama na nastupima - pisali su fanovi ispod fotografije.

Pjevač se kasnije pohvalio i fotkom iz mora te je otkrio kako mu je ovo posljednje kupanje za ovu godinu.

- I to je to za ovu godinu. Pao zadnji kupanac! Hvala ti, more, vidimo se - napisao je kratko ispod objave.

U komentarima mu se javila i Vlatka Pokos (52).

- Kako sretno izgledaš - zaključila je pjevačica i voditeljica.

Jacques je nedavno podijelio i fotografije s bazena. Pozirao je naslonjen na veliki bijeli luftić u obliku leptira.

