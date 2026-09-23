Jacques Houdek: Strah me za zdravlje. Skinuo sam 30 kg, a razmišljam i o Ozempicu...

Glazbenik Jacques Houdek je u emisiji Večernjeg lista 'Show na kvadrat' otvoreno pričao o svojoj borbi s viškom kilograma. To je tema, koja ga, kaže - prati cijeli život. Objasnio je kako mu težina predstavlja sve veću brigu sada kada ima 45 te da ju ne može dugoročno ignorirati - iako trenutno nema zdravstvenih problema.

- Mene kad netko pogleda, vjerojatno misli da živim po fast foodovima, što baš i nije istina. Takav sam cijeli život. Postoji, naravno, i genetska predispozicija, ali postoji i nešto dobro, a to je da nemam zdravstvenih problema. Imam samo te sulude kilograme koje trebam riješiti. Već me pomalo strah jer mi je 45 godina, nije mi svejedno - rekao je.

Otkrio je da je napravio detaljne pretrage koje su pokazale kako nema povišen šećer ni kolesterol, što ga je ugodno iznenadilo. Ipak, to ga nije umirilo u potpunosti.

- To je moja sreća u nesreći. Umiruje li me to? Ne puno, samo malo. Svjestan sam da se moram riješiti tog tereta - govori.

Otkrio je i kako je s liječnikom pričao o lijekovima poput Ozempica i Mounjara. Od 2020. je, kaže, lakši za 30 kila, a cilj mu je izgubiti još toliko.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

- Mogu se pohvaliti da sam, za razliku od 2020. kad smo imali koronu i bili u lockdownu, bio teži čak 30 kilograma. Znam da to zvuči nevjerojatno ljudima kad me ovako pogledaju. Volio bih skinuti još 30 - zaključio je.

Kaže kako se još na početku karijere susretao s komentarima vezanima za izgled. U jednom se intervjuu prisjetio kako je radi kilaže doživio neugodnosti u glazbenim krugovima te da neki ljudi nisu bili sigurni treba li dobiti priliku za prvi ugovor. Podržao ga je tada Đorđe Novković, koji je smatrao da ga upravo posebnost izdvaja od drugih.

Zagreb: Sprovod Ivana Ivice Krajača na Mirogoju | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Više je puta, kaže pokušavao smršavjeti, ali bi se težina vraćala. Govorio je kako se ne radi uvijek samo o prejedanju, nego i o mogućim genetskim čimbenicima. Bio je i na ugradnji želučanog balona, no problem s kilogramima nije dugoročno riješen. Znao se i našaliti na svoj račun.

- To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati - rekao je pa dodao kako je problem ovisnosti o hrani ta da se nje - nije moguće odreći.