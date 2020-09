Jacques: Milijun puta sam već pokušao smršavjeti. Rezultat se nije zadržao, a sad znam zašto

Jacques govori kako ga na početku karijere nije bilo strah estradne površnosti, već je želio baviti se pjevanjem i pisanjem pjesama te dijeliti radost glazbe sa svijetom

<p>Pjevač <strong>Jacques Houdek</strong> (39) prošlog je tjedna otvoreno progovorio o nepristojnim komentarima na račun svojeg izgleda. Nije ih primio osobno, već ih je čuo njegov menadžer. Potom je od obožavatelja primio brojne poruke podrške, a sada se sam oglasio. Otkrio je kako mu se nositi s prekomjernom težinom. </p><p>- Nisam se nimalo promijenio i za mene nema prije i poslije slave. Kao klinac nisam dao na sebe ni na druge, kad bih vidio da netko maltretira nekoga evidentno slabijeg, pa tako ne dam ni danas, na pragu četrdesete - rekao je pjevač za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/na-pitanja-kako-si-se-zdebljao-smrsavio-kad-ce-dijete-treba-odgovoriti-sto-te-briga-s-jacquesom-otvoreno-o-napadima-uvredama-zdravlju-1043241" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>, te istaknuo kako se i kao dijete sa zlim jezicima nosio na isti način. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jacques komentirao izvedbu himne</strong></p><p>Često se šali na svoj račun jer se tada osjeća ugodno. Ne smatra kako je humor samo obrambeni mehanizam.</p><p>- Postoji doista puno viceva o Jacquesu, doista ih je i jako smiješnih, ali postoji i onaj dio koji uopće nije duhovit. Postoji vrijeme, postoji mjesto, postoji način i postoji sredstvo, ne smeta mi ni kad se drugi šale na moj račun, ali budite pristojni pa dozvolite da ja otvorim taj bal i za Boga miloga, svatko ima svoj rezon i ima nekakav 'AutoCorrect', mislim da bismo trebali znati koje su granice - rekao je Jacques.</p><p>Smatra kako su pitanja poput 'Kad ćeš na dijetu?' jako nepristojna. </p><p>- Ja mislim da je jedino pristojno, ljudski i brižno kad sretneš čovjeka kojeg znaš pitati ga kako si. Na sva ostala pitanja i komentare kao što su 'kako si se zdebljao', 'kako si mršav', 'kad će brak', 'kad će'… odgovor bi trebao biti 'pa što te briga' - smatra Houdek.</p><p>Jacques govori kako ga na početku karijere nije bilo strah estradne površnosti, već je želio baviti se pjevanjem i pisanjem pjesama te dijeliti radost glazbe sa svijetom. </p><p>- Strah od izlaganja javnosti postao je beznačajan, pao je ne u drugi, već sedmi plan. Stao sam neopterećen na pozornicu i nisam si mislio što će drugi reći. Mislim da se ljudima to svidjelo i da su brzo povezali stas i glas i prihvatili me zato što nisam odašiljao nesigurnost, baš naprotiv, veselje i zadovoljstvo - dodao je. </p><p>Zbog prekomjerne težine nikada nije imao problema sa zdravljem. No, tvrdi kako je debljina jako nepraktična te ima namjeru smršavjeti. </p><p>- Milijun puta sam pokušao smršavjeti i milijun puta ću pokušati dok ne uspijem, sigurno neću odustati. Nije da imam viziju sebe kao manekena, to mi nije važno, ali imam viziju sebe zdravog. Kroz 20 godina sam jako fluktuirao i bio u raznim veličinama i dimenzijama. Bilo je perioda kad bih se stvarno doveo u neku lijepu disciplinu i kontrolu nad sobom i to se vidjelo, međutim nije se zadržalo, a sad znam i zašto, zbog inzulinske rezistencije koja nije nikad bila tretirana niti liječena na način na koji je trebala - zaključio je i poručio svima sa sličnim problemima da ne odustaju. </p>