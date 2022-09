Jacques nakon pohvala na račun kilaže: 'Čitam da sam drastično smršavio, idem se popraviti!'

Pjevač Jacques Houdek (41) našalio se na svoj račun nakon što je 'zaradio' brojne pohvale zbog svog izgleda na fotografiji na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, pjevač je nedavno podijelio fotografiju sa suprugom Brigitom, pozirali su u Parku prirode Telašćica. 'Čini li mi se ili je Jacques mršaviji', glasio je jedan od komentara, drugi je dodao: 'Bravo Jacques, super promjena', 'Bravo, smršavio si dosta'... dodao je treći.

Nedugo nakon Jacques se javio iz restorana uz fotke brojnih ribljih jela.

- Idemo! Svi za stol! Čitam da sam 'drastično smršavio' pa rekoh, idem se čim prije popraviti!. Uz prijatelje koji ovakvu klopu spremaju... teško da bum skidal kile! - našalio se uz objavu na Facebooku.

- To ti je sve dijetno - komentirala je Karmela Vukov Colić, a pratitelji su Jacquesu poručili neka uživa i ne opterećuje se kilogramima.

Inače, glasine da je smršavio Houdek je komentirao i za 24sata.

- Ma i mene su digli na foru. Svi me zovu danas, ali moram ih razočarati, nisam smršavio. I ja sam se ponadao da sam smršavio kad sam to vidio. No onda sam stao na vagu i baš se ne bih mogao pohvaliti - kroz smijeh nam je pričao Jacques i dodao da je stvar u dobro snimljenoj fotografiji.

Najčitaniji članci