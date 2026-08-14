Jacques napao Ivanu Kindl radi stava o Duškinom glasu: 'Kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji?'

Rasprava koja se razvila oko mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak, nakon što je Jacques Houdek kritizirao njen nastup na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojević, još ne jenjava. Podsjetimo, Jacques je ispod snimke koju je Duška objavila na Instagramu napisao da Duška 'urla' i da ga 'duša boli' dok ju sluša te da mlada pjevačica očito ima problema s glasnicama te da treba potražiti pomoć liječnika.

Među kritičarima došlo je do podjele na 'tim Duška' i 'tim Jacques' - dok su jedni branili interpretaciju mlade pjevačice, drugi su pisali kako bi možda trebala poslušati savjet starijeg i iskusnijeg kolege.

O svemu se oglasila i Ivana Kindl te kazala da je Jacques ipak svoj komentar Duški trebao reći u četiri oka, a ne ovako javno.

No rasprava tu nije završila. U komentarima se ubrzo javio Jacques Houdek.

storyeditor/2026-04-14/PXL_161220_31181458.jpg | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL





- Hahahhah! A kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji? Daj reci... Za razliku od tebe i tebi sličnih ‘stručnjaka‘, ja se već sedmu godinu usavršavam u Italiji, kod najboljih vokalnih pedagoga na svijetu. Osim što sam konačno naučio što je ljudski GLAS kao instrument te kako funkcionira, naučio sam i kako restaurirati glasove koji su uništeni krivom upotrebom, a naučio sam to i čuti. Ali zamisli, nisam gotov... I neću nikad ni biti gotov s radom na sebi i učenjem, za razliku od nekih, koji ‘misle‘ da nešto znaju. A ti si pokazala da ne čuješ i da ne znaš o čemu govoriš, stoga - sjedi, jedan - bio je oštar Jacques prema svojoj kolegici s kojom, čini se, nije u onako dobrim odnosima kao prije.