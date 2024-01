Jada Pinkett Smith podijelila je selfie, jedva ju prepoznali: 'Ja sam mislio da je ovo The Rock'

Glumica Jada Pinkett Smith (52) pozirala je ispred ogledala, a njezin selfie izazvao je brojne komentare. Za mnoge, supruga holivudskog glumca Willa Smitha (55), bila je neprepoznatljiva.

'Jada izgleda kao The Rock'

Glumica je u zimskoj žutoj jakni i bijeloj trenirci, dok je na licu imala sunčane naočale. Svoj selfie je podijelila na društvenoj mreži X, a brojni fanovi su se odlučili našaliti na njezin račun.

- Jada Pinkett Smith izgledao kao The Rock iz 2012; Jada je konačno postala The Rock; Morao sam zumirati da se uvjerim da je to Jada - pisali su neki u komentarima.

'Zbog nje Fat Joe skočio u trendingu'

Našli su se oni koji su glumicu zamijenili s američkim reperom.

- Mislio sam da je to mršaviji Fat Joe; Fat Joe skočio u trendingu nakon Jadine fotografije; Pomislila sam da je Fat Joe smršavio, ali to je Jada - napisali su fanovi.

Par ne živi zajedno sedam godina

Inače, Jada Pinkett Smith prethodnu godinu uzburkala je javnost s otkrivanjem detalja iz privatnog života. Iako je u braku s glumcem Will Smithom od 1997. godine, priznala je kako su sedam godina razdvojeni.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Priznala je još kako ona i Smith do danas pokušavaju shvatiti kako bi njihov brak trebao izgledati.

- Doživjela sam prevaru i to mi je uistinu slomilo srce, ali i sama sam varala nekoga do koga mi je bilo stalo. Moram vam reći: teže mi je bilo preboljeti to što sam ja napravila nego činjenicu da je to netko napravio meni. Naučila sam da moram oprostiti nevjeru jer to zapravo nema veze sa mnom - rekla je Jada pred televizijskim kamerama.

Foto: YouTube/Screenshot/Promo

Podsjetimo, na dodjeli Oscara 2022. Smith je ošamario komičara Chrisa Rocka kada se našalio na račun Jadeine bolesti - alopecije.

- Ja sada to zovem 'sveti šamar' jer je uzrokovao toliko pozitivnih stvari - rekla je Jada koja je nedavno objavila svoje memoare 'Worthy'.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

'Sveti šamar' joj je spasio brak

Dodala je kako joj je upravo taj zloglasni šamar na dodjeli Oscara 2022. spasio njezin brak s glumcem Willom Smithom.

- Nakon mnogo godina razmišljanja o tome hoću li ostati uz njega ili ga napustiti, upravo mi je taj šamar pomogao da shvatim da ga nikada neću ostaviti. Tko zna što bi bilo s našim odnosom da se to nije dogodilo - ispričala je 52-godišnja Jada za Daily Mail.