'Hidden Secrets of Adriatic'

Jadran pun misterija. Hrvatska dokumentarna serija u utorak stiže na kanal Viasat History

Foto: PROMO

Serija u četiri epizode istražuje povijest Jadranskog mora i prostora oko njega, od najstarijih tragova ljudske prisutnosti, prapovijesnih zajednica i megalitskih struktura, preko antičkih gradova, rimskih osvajanja i sukoba

Dokumentarna serija Hidden Secrets of Adriatic u utorak će imati svoju svjetsku premijeru na televizijskom kanalu Viasat History. Riječ je o prvom hrvatskom dokumentarnom serijalu koji će premijerno biti prikazan na ovom međunarodnom povijesnom kanalu.

Serija u četiri epizode istražuje povijest Jadranskog mora i prostora oko njega, od najstarijih tragova ljudske prisutnosti, prapovijesnih zajednica i megalitskih struktura, preko antičkih gradova, rimskih osvajanja i sukoba s ilirskim i drugim narodima, pa sve do modernih povijesnih događaja 20. stoljeća.

Foto: PROMO

Autorski tim čine Ivor Hadžiabdić, Stanislav Bender i Lovro Mrđen, dok scenarij potpisuju Lovro Mrđen, Ivor Hadžiabdić, Nikolina Kuprešanin, Stanislav Bender i Feđa Milivojević. Seriju su režirali Lovro Mrđen i Luka Rukavina, a proizvela ju je zagrebačka Livada produkcija.

- Za nas u Livada produkciji ovo je iznimno važan trenutak. Po prvi put hrvatski dokumentarni serijal dobiva premijeru na kanalu s međunarodnim dosegom poput Viasat History. To nije samo potvrda kvalitete našeg rada, već i prilika da fascinantne priče o Jadranu i njegovoj bogatoj povijesti dođu do gledatelja diljem svijeta - istaknuli su Ivor Hadžiabdić i Toni Bahat, producenti serijala.

Serija je snimana na nizu lokacija duž Jadranske obale te obuhvaća arheološke lokalitete, povijesne gradove i podvodna nalazišta. U epizodama se kombiniraju intervjui s arheolozima i povjesničarima, arhivski materijali te vizualne rekonstrukcije povijesnih događaja.

Prva epizoda bavi se prapovijesnim razdobljem i otkrićima kao što su paleolitičke slike iz Romualdove pećine u Istri te nalazi iz Vindije i Divjih Baba. Druga epizoda posvećena je istarskim Hisrima, njihovim sukobima s Rimljanima i arheološkim otkrićima na području Zambratije. Treća prikazuje rimsko širenje na Jadranu, ulogu Liburna i otpor Dalmatâ, dok četvrta obrađuje vojnu povijest otoka Visa, posebno njegov podzemni sustav vojnih objekata iz 20. stoljeća.

