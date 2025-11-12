Jadranka Matković: Vratila sam se, rad s mladima mi je najljepši

Borila se cijeli život, nije joj bilo lako, ali humor, dobroćudnost i optimizam joj ne možete oduzeti. Jadranka Matković (74) javila nam se iz zagrebačkog Doma za starije i nemoćne, a povod su bile njezine objave na društvenim mrežama. U 'renesansnoj' haljini i sa štapom, pa u pauzi od snimanja...

- Da, vratila sam se. Projekt je to Eugena Stjepana Višića, za pjesmu 'Glava lava', čija će promocija biti u četvrtak. Završio je glumu, ali zanima ga tehnika filma. Rado sam se odazvala. Nedavno sam snimila spot i za jednu glazbenu grupu. To su sve mladi ljudi, s njima je lijepo raditi. Uvijek se rado odazivam na te ponude, ali i ne samo ja, pa i puno veći glumci od mene vole na taj način pomagati mladima koji su na početku - rekla nam je Jadranka Matković.

Nije joj, naravno, ovo prvi put da surađuje s mladim filmašima, koji su na početku karijere. Vraća je to pomalo u prošlost.

- Fantastična su mi sva ta iskustva, s nizom mladih sam radila, a oni u tim počecima imaju čistoću, želju, maštu, a rutina i vještina dolaze s vremenom. Svi smo mi negdje i nekako počeli, lijepo je raditi s mladima. I moram ih pohvaliti, jako lijepo brinu za mene, pomažu i s prijevozom, uz stube, ako negdje zapne i tako. Vraća me to uvijek u mladost, tako smo i mi počinjali, zbog toga ih i podržavam toliko - objašnjava glumica, koja ipak ne može otkrivati detalje snimljenih spotova prije njihove službene premijere.

Foto: Privatni album

A vraćanje u mladost neminovno sa sobom donosi i usporedbe.

- Neki dan me netko pitao jesmo li imali kameru na studiju. Malo sam razmislila, ali jesmo, imali smo, naravno, onu filmsku, i radili smo s njom puno. No danas se sve jako puno razlikuje, ako i u svemu, pa tako i u tom filmskom svijetu. Tehnologija je to, sve je puno jednostavnije danas - kaže Jadranka Matković.

Imala je veliku glumačku karijeru, no neki pogrešni potezi, kako nam je sama ranije rekla, u mladosti su joj otežali današnje dane. Živjela je u stanu koji je dobila na korištenje, odakle su je deložirali, pa u podstanarstvu, a zadnjih je godina u zagrebačkom domu. I vedra duha, pozitivna, kakva već jest, sve je okrenula u svoju korist. Jučerašnji dan im je bio posebno lijep.

- Evo, baš malo slavimo Martinje, zabavljamo se ovdje. Stvarno se ne mogu požaliti, sad sam dobila i svoju sobu, ima televizor, internet, aktivna sam na društvenim mrežama, a uvijek mi netko dođe. U centru Zagreba je dom, na 'tranzitnom' mjestu, pa mi uvijek netko dođe, bilo namjenski, bilo nenamjenski - veselo je rekla Jadranka Matković.

Foto: Privatni album

S legendarnom glumicom uvijek je zanimljivo, prati tiskovine, čita knjige, kad može, otiđe na neku predstavu, a, isto kad može, dovede je i u dom. Tako je bilo s Tarikom Filipovićem, koji im je odigrao predstavu 'Ćiro' početkom lipnja ove godine.

- Došli smo malo razveseliti naše starije sugrađane. Kažu da je smijeh lijek i da produljuje život pa idemo u akciju - poručio je Tarik nakon izvedbe pred punom dvoranom štićenika doma. Uljepšao im je dan.