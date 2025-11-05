Obavijesti

TALENTIRANI VINKOVČANIN

Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu

Piše Zrinka Medak Radić,
Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu
Zbog ogromnog interesa za mladog hrvatskog glazbenika za kojeg se tek pročulo, uskoro će biti objavljeni i novi datumi koncerata u Beogradu

Mladi talentirani Vinkovčanin Jakov Jozinović niže uspjehe, a sada je, opet u rekordnom vremenu, rasprodao i četvrti koncert u beogradskom Sava Centru.

"Euforija se nastavlja, rasprodan je i četvrti koncert! Zanimanje za Jakova Jozinović premašilo je sva očekivanja. Koncert zakazan za 1. travnja 2026. rasprodan je nevjerovatnom brzinom, potvrđujući da se pred beogradskom publikom rađa prava glazbena senzacija. Serija nastupa u Sava Centru postat će simbol jedne nove, uzbudljive ere na regionalnoj sceni. Zbog ogromnog interesa, uskoro će biti objavljeni novi datumi", napisali su iz Sava Centra.

"Beograd - Sava Centar 4. Živjet ćemo glazbu, emocije i moje pjesme i 1.4.2026. Beskrajno zahvalan", objavio je mladi glazbenik jučer na svom Instagram profilu, a u komentarima su počele pristizati ideje.

"Bilo bi bolje da si odmah Arenu zakazao", komentirao je netko. 

"Hoćemo isto za Hrvatsku", glasi drugi komentar.

SVI GA ŽELE SLUŠATI! Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao ulaznice za svoj novi koncert u Beogradu
Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao ulaznice za svoj novi koncert u Beogradu

Podsjetimo, ovaj nadareni Slavonac karijeru je počeo graditi još od malih nogu, a poznat je postao zahvaljujući društvenim mrežama, točnije TikToku. Jozinović je ovaj uspjeh postigao prije objave ijedne vlastite pjesme, ali u glazbi je cijeli život. Prvi put se široj publici predstavio kao dvanaestogodišnjak 2018. godine u RTL-ovom showu "Zvjezdice", gdje je stigao do polufinala.

