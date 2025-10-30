Obavijesti

Show

Komentari 3
SVI GA ŽELE SLUŠATI!

Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao ulaznice za svoj novi koncert u Beogradu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao ulaznice za svoj novi koncert u Beogradu
3
Foto: Bane T. Stojanovic

Mladi talentirani Vinkovčanin u rekordnom je roku rasprodao karte za koncert koji će se u ožujku iduće godine održati u Sava Centru u Beogradu, a gotovo 24 tisuće ljudi i dalje čeka svoju ulaznicu

Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, ovih je dana postigao golemi uspjeh. Naime, Jakov još nema niti jednu vlastitu pjesmu, a već je rasprodao nekoliko koncerta, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte... 01:16
Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte... | Video: 24sata/Instagram

Ovaj talentirani Slavonac, koji je karijeru počeo graditi na društvenim mrežama, u utorak je održao svoj prvi samostalni koncert u krcatoj MTS dvorani u Beogradu, rasprodavši sve ulaznice u nevjerojatnih sat vremena. Taj se trend nastavlja, jer je Jozinović u rekordnom roku u četvrtak rasprodao i Sava Centar u Beogradu, a koncert je zakazan za 28. ožujka iduće godine. 

- Beograd - Sava Centar, 28.3.2026. Vaša ljubav je toliko velika da se vidimo i u plavoj dvorani. Vi, još mojih pjesama, još boljih obrada, emocija i ja - najavio je mladi glazbenik.

Foto: Instagram/Screenshoot

Čim su u podne ulaznice puštene u prodaju, u virtualnoj čekaonici nastala je ogromna gužva, pa svoj red za kupnju čeka gotovo 24 tisuće ljudi.

Odmah se na Instagramu oglasio i Jozinović, koji je dao naslutiti kako će biti još novih datuma koncerta. 

Foto: Instagram/Screenshoot
ODUŠEVIO CIJELU REGIJU Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...
Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...

Iako se mnogima čini da se pojavio "niotkuda", Jozinovićev put do uspjeha gradio se godinama. Šira javnost upoznala ga je još 2021. godine u showu "Supertalent", gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody" grupe Queen oduševio žiri. Tada mu je Maja Šuput proročanski poručila da će za njim "vrištati curice", što se pokazalo apsolutno točnim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025