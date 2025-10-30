Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao ulaznice za svoj novi koncert u Beogradu

Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, ovih je dana postigao golemi uspjeh. Naime, Jakov još nema niti jednu vlastitu pjesmu, a već je rasprodao nekoliko koncerta, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji.

Ovaj talentirani Slavonac, koji je karijeru počeo graditi na društvenim mrežama, u utorak je održao svoj prvi samostalni koncert u krcatoj MTS dvorani u Beogradu, rasprodavši sve ulaznice u nevjerojatnih sat vremena. Taj se trend nastavlja, jer je Jozinović u rekordnom roku u četvrtak rasprodao i Sava Centar u Beogradu, a koncert je zakazan za 28. ožujka iduće godine.

- Beograd - Sava Centar, 28.3.2026. Vaša ljubav je toliko velika da se vidimo i u plavoj dvorani. Vi, još mojih pjesama, još boljih obrada, emocija i ja - najavio je mladi glazbenik.

Čim su u podne ulaznice puštene u prodaju, u virtualnoj čekaonici nastala je ogromna gužva, pa svoj red za kupnju čeka gotovo 24 tisuće ljudi.

Odmah se na Instagramu oglasio i Jozinović, koji je dao naslutiti kako će biti još novih datuma koncerta.

Iako se mnogima čini da se pojavio "niotkuda", Jozinovićev put do uspjeha gradio se godinama. Šira javnost upoznala ga je još 2021. godine u showu "Supertalent", gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody" grupe Queen oduševio žiri. Tada mu je Maja Šuput proročanski poručila da će za njim "vrištati curice", što se pokazalo apsolutno točnim.