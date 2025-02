Jakša Kriletić Jordes iz Daleke obale poručio Remi: 'Prijetnje su nedopustive, smirimo strasti'

Nakon što je Mirela Priselac Remi objavila na Instagramu da je dobila prijetnje, među kojima su i prijetnje smrću, te da su je verbalno napali na ulici dok je bila sa svojim djetetom, oglasio se i Jakša Kriletić Jordes, frontmen jedne od dvije postave Daleke obale.

-Vidi Remi... moram. Kao što sam reagirao na tvoju nepravdu zbog tvoje isključivosti, tako i sad stajem u obranu tvog života. Za mene je nedopustivo da ti netko prijeti ubojstvom ma koliko god se stavovi razmimoilazili - napisao je te dodao kako je nasilje nedopustivo.

- Molio bih ovaj divan napaćen narod da spusti strasti i da se polako smirimo. Evo za primjer, ja prvi. Licemjerje nikom nije donijelo dobra kao ni zlo - zaključio je.

Remi, inače članica poznatog sastava Elemental, ranije je kritizirala ulazak pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo' Marka Perkovića Thompsona u top 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine. Nakon toga su se krenule nizati kritike na nju. Jordes joj je tada poručio, u objavi na društvenim mrežama, da je licemjerna.

- Vidi Remi... moram... Stvarno mi ideš na k..( mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! ( ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno ih pomogao u životu).

- Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika. Stoga ne budi baš isključiva i dobivat medijski prostor pljuvanjem po nekom drugom i drugačijim od tebe. Pjesma nije vulgarna i ne veliča ono što bi ti željela čuti iz petinih žila Nema toga. Čovjek pjeva časno ono što osjeća. E vidiš, naš domovinski rat je naša svetinja na kojoj gradimo našu državnost i zbog kojeg smo danas u EU i u svjetskim institucijama.

- To je naša čast,ne ničija prćija da se s tim može sprdat i omalovažavat. Ako je to Hrvatska domoljubna pjesma sa istinom o domovinskom ratu bez aludiranja na ustaštvo( a ti bi to htjela čuti ali tog nema) bih te zamolio da promisliš i shvatiš da su Hrvati ponosan narod i kad spomenemo domovinski rat da nismo odmah Ustaše i ekstremni idioti - dodao je saksofonist i pjevač.

- Je*ote, kao da slušam Vučića . Molim te nemoj dalje, nije lijepo a ni pravedno. P.s.ista si kao pisci kad je Nives Celzijus prodala najviše knjiga i dobila 'Kiklopa' pa su je osporavali. Ponavljam: publika odlučuje. Tvoj Jakša, bar poznanik, ne extremist. Ne biti licemjeran. Hvala - poručio je ranije u objavi.