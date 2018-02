James Bond 25: Slavni redatelj kategorički odbio sudjelovanje

Drama oko 25. filma Bondove sage se nastavlja. Nakon što je u igru ušao, a potom iz nje izašao i Denis Villeneuve, izgleda da je još jedan slavan filmaš odbio sudjelovanje u novom filmu.

Christopher Nolan, koji je ove godine u natjecanju za Oscara, kategorički je odbio režiju filma.

- Ja nisam taj. Ne, kategorički. Mislim da se svaki put kada zapošljavaju redatelja pojave glasine kako sam ja taj - izjavio je Nolan u intervjuu.

No kada se sjetimo koliko puta je hvaljeni autor spominjao kako je ljubitelj najpoznatijeg tajnog agenta, posve je jasno zašto ga se toliko često spominje.

Foto: Twitter/Screenshot

- Želio bih snimiti Bonda jednom, a producenti i Sam Mendes (redatelj prethodna dva filma, op.a.) su napravili odličan posao i sami, tako da me sad ne trebaju. No oduvijek su me nadahnjivali ti filmovi i želio bih jednog dana snimiti Bonda - konstatirao je redatelj.

Foto: Twitter/Screenshot

Premda redatelj i dalje nije odabran, glumci su već tu. U novom nastavku Jamesa Bonda će po peti put igrati Daniel Craig, unatoč svojim izjavama o odustajanju. Craigu su navodno producenti nudili više od milijardu kuna da snimi barem još dva nastavak Jamesa Bonda no zasad su se dogovorili samo za jedan nastavak, a iznos koji će dobiti za taj jedan još nije poznat.

Prema posljednjim tvrdnjama, 25. film o tajnom agentu svijetlo dana ugledat će u studenom 2019. godine.

Tema: FILM