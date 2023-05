Jamie Foxx je i dalje u bolnici, informacija o njegovom stanju nema. Fanovi su zabrinuti...

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Prošli tjedan je glumac na Instagramu objavio da se 'osjeća blagoslovljeno', no obožavatelji sumnjaju da to uopće nije on napisao

Glumac i komičar Jamie Foxx (55) prije tjedan dana ponovno je završio u bolnici zbog nepoznatih zdravstvenih problema. Obožavatelji su izrazili zabrinutost jer se nitko od njegove obitelji od tada nije oglasio, piše Daily Mail. POGLEDAJTE VIDEO: O glumčevom zdravlju nema puno informacija, neki izvori tvrde da je sve u redu, da samo obavlja pretrage, a neki da se 'obitelj nada najboljemu, ali da su zabrinuti'. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL - Cijenim svu ljubav!!! Osjećam se blagoslovljeno! - pisalo je na njegovom Instagram profilu prošli tjedan, no pratiteljima nije jasno je li Foxx sam napisao ovu poruku ili njegova obitelj. POGLEDAJTE VIDEO: Glumac je završio u bolnici još 11. travnja, kada se o tome oglasila njegova kći Connie Foxx (29). - Želim vas obavjestiti da je moj otac, Jamie Foxx, zadobio zdravstvene komplikacije jučer i da je sada u bolnici. Već se oporavlja i sve je u redu - napisala je tada Connie. Foto: Henry Nicholls/REUTERS Tada je blizak izvor otkrio za Radar Online da je imao visoki krvi tlak te da je na komplikacije utjecao stres koji je osjećao tog dana kada je hospitaliziran. Također, u bolnicu je došao zadnji čas te su ga u jednom trenutku morali oživljavati.