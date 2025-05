Jamie Foxx: 'Nije istina da me Diddy pokušao ubiti. S njegovih zabava uvijek bih otišao rano'

U tijeku je suđenje reperu Seanu Diddyju Combsu kojeg sumnjiče za reketarenje i seksualno zlostavljanje, a sada se o svemu oglasio i pjevač i glumac Jamie Foxx koji je prijateljevao s Diddyjem i čak prisustvovao na njegovim zloglasnim zabavama. Naime, već neko vrijeme kruže glasine da je Diddy pokušao ubiti Foxxa i da je to stvarni razlog zbog kojeg je Foxx 2023. završio u bolnici.

- Nisam mogao vjerovati da sam doživio moždani udar. Pa čovječe, ja sam u izvrsnoj formi! Onda sam vidio da na internetu kruže razne teorije da me Puffy (jedan od Diddyjevih nadimaka op.a.) pokušao ubiti. Ne, nije istina da me on pokušao ubiti - kazao je Foxx tijekom intervjua za Hollywood Reporter.

Ipak, čini se da ga je puno više uzrujala jedna druga glasina - ona o tome da su ga klonirali.

- Poludio sam kad sam krenuo čitati teorije da sam kloniran. Ležim u bolnici i mislim si - ma da, pa ovi me luđaci sada kloniraju - rekao je pjevač.

U Netflixovom specijalu 'What had happened was' Foxx se osvrnuo na zloglasne Diddyjeve 'freak off' zabave.

- Ja sam uvijek odlazio puno ranije. Svaki put bih otišao kući oko 21 sat jer mi se činilo da tu nešto ne štima - otkrio je pjevač.

Podsjetimo, Sean Diddy Combs suočava se s ozbiljnim optužbama koje uključuju seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima i organizirani kriminal. Glavni slučaj temelji se na tužbi bivše djevojke Cassie Ventura, koja ga optužuje za višegodišnje fizičko i seksualno zlostavljanje, uključujući prisiljavanje na sudjelovanje u seksualnim događanjima poznatim kao 'freak offs' te prijetnje snimkama tih činova.