Dok je rješavao aritmetičke izazove u Kambodži, mali Jan nije ni znao da će upoznati frontmena omiljenog benda
'PSIHIĆ' PODRŽAVA GENIJALCE PLUS+
Jan Ivan (11) postao je svjetski prvak u mentalnoj aritmetici pa upoznao Gopca: On je moj idol
Prvo je bila čokolada. U Dubaiju ju je probao i, kažu njegovi roditelji, odmah se zaljubio u nju. Nije se previše brinuo za ono što ga čeka. Uostalom, ima tek 11 godina, ali pred njim je bilo natjecanje koje će mu promijeniti život. U srpnju je u Phnom Penhu u Kambodži među 500 djece iz dvadesetak zemalja Jan Ivan Hluchy iz Zagreba postao svjetski prvak u mentalnoj aritmetici.
