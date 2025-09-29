Obavijesti

'PSIHIĆ' PODRŽAVA GENIJALCE PLUS+

Jan Ivan (11) postao je svjetski prvak u mentalnoj aritmetici pa upoznao Gopca: On je moj idol

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Jan Ivan (11) postao je svjetski prvak u mentalnoj aritmetici pa upoznao Gopca: On je moj idol
Foto: Privatni album

Dok je rješavao aritmetičke izazove u Kambodži, mali Jan nije ni znao da će upoznati frontmena omiljenog benda

Prvo je bila čokolada. U Dubaiju ju je probao i, kažu njegovi roditelji, odmah se zaljubio u nju. Nije se previše brinuo za ono što ga čeka. Uostalom, ima tek 11 godina, ali pred njim je bilo natjecanje koje će mu promijeniti život. U srpnju je u Phnom Penhu u Kambodži među 500 djece iz dvadesetak zemalja Jan Ivan Hluchy iz Zagreba postao svjetski prvak u mentalnoj aritmetici.

