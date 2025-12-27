Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO ZA 24SATA PLUS+

Jan Kerekeš otkrio: Za Doru pripremamo vatreni nastup!

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 10 min
Jan Kerekeš otkrio: Za Doru pripremamo vatreni nastup!
Foto: Igor Soban/Pixsell

Varaždinac Jan Kerekeš prvi put s bendom konkurira pjesmom za Eurosong. Oko spota mu je pomogla i, kako nam otkriva, kći Una (5)

Jan Kerekeš (38), svestrani glumac i frontmen metal benda Cold Snap, svidio nam se "mucho" u ulozi slavnog TV voditelja Jimmyja Fallona na našoj naslovnici. Umjesto gitare dali smo mu da zasvira na božićnom boru, a nakon razgovora o pripremama za Doru (koje su već u punom mahu), glumačkim planovima i ambicijama te privatnom životu i ljubavi, zasuli smo ga konfetama... Nije se bunio. Bio je baš "mucho macho".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku
NOVI DOM

DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku

Severina je uz fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu napisala da joj je to zadnji Božić u tom stanu. Dan prije majku je odvela u mogući novi dom, prostor za kojeg se vidi da je tek u izgradnji
Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'
STIŽE PRINOVA

Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'

Teodora Bjelica i Karlo Muhar čekaju bebu! Par se tajno oženio u ožujku prošle godine, a sada se veselim novim životnim ulogama
Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja
PRVA KOJU JE POKAZAO

Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja

Za Gvardiola nema predaha: odigrao tekmu, početkom tjedna doputovao kući, u srijedu ljubio, a u četvrtak već bio na treningu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025