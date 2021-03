Legendarna glumica, nekadašnja fitness ikona i aktivistica Jane Fonda (83) otkrila je u novom intervjuu kako trenutno ne traži seksualnu vezu no, ukoliko bude tražila, želi mlađeg muškarca.

- Ne želim biti u seksualnoj vezi. Nemam tu želju. Naravno da maštam. Maštam da ću upoznati profesora ili znanstvenika, nekoga u tim branšama tko je sposoban voljeti ženu - rekla je za Harper's Bazaar.

Svakako bi se, kako kaže, moralo raditi o mlađem muškarcu.

- Nije li to užasno? Stvar je u koži. Želim mlađeg muškarca i pretašta sam - dodala je Fonda.

Glumica priznaje kako je u svoja tri propala braka shvatila da 'nije sposobna za intimnost'.

- Nije do njih, do mene je. Da mi tip kaže da budem tu za njega, otrčala bih prestravljena. Privlačili su me muškarci koji mi nikad to ne bi napravili jer oni to nisu mogli učiniti za mene. Nisam to tada znala, ali sada znam - objasnila je.

Fonda je u nadi da će ju buduće veze s mlađim muškarcima odvesti u nekom novom smjeru.