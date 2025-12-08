Jane Seymour: Iduće godine ću imati 75 i vrlo sam seksualno aktivna. Osjećam se mlađe...

U razgovoru povodom 20. godišnjice komedije Lovci na djeveruše iz 2005., glumica Jane Seymour (74) je govorila o tome kako održava mladenačku energiju kako godine prolaze, piše People.

- Svako se jutro moram podsjetiti koliko zapravo imam godina, jer iznutra bih rekla da se osjećam kao da mi je možda 40 ili 50 - rekla je.

- Ne znam gdje je nestalo sve to vrijeme, ali imam energiju kakvu sam imala s 40 - dodala je.

Seymour (74) kaže da joj dugi radni dani na setu uopće ne predstavljaju problem.

- Radim po 12, 14 sati na snimanju i držim korak sa svima. Ne trebaju mi kartice s natuknicama. Učim stranice i stranice teksta i imam puno energije. Mislim da je to zato što stalno radim i guram sebe da budem bolja u onome što radim jer volim svoj posao. Mislim da me to održava mladom - objasnila je.

Vrijeme provedeno s obitelji također je pomlađuje.

- Imam unuke i svoju djecu, od kojih su neki u ranim četrdesetima. Dio sam njihovog društvenog kruga. Tako da u stvarnom životu nikada nisam bila svrstana u skupinu: 'Sada si starija osoba, druži se samo s ljudima koji stalno igraju golf'”, istaknula je.

Govoreći o svojoj nezaboravnoj ulozi i odvažnoj sceni bez majice u kojoj glumi Kathleen Cleary u Wedding Crashers, te o tome kako je time pokazano da žene iznad 50 mogu biti seksualne i privlačne, Seymour je rekla: “Sljedeće godine punim 75 i vrlo sam seksualno aktivna.”

Dodala je da je ponosna što su Kathleen i drugi likovi koje je tumačila, uključujući umirovljenicu i amatersku detektivku Harry iz serije Harry Wild, “inspirativni ženama određene dobi ili ljudima općenito, jer nikada nije kasno zaljubiti se i biti seksi onoliko dugo koliko se tako osjećate”.

Rekla je i da joj se obožavatelji stalno javljaju s porukama da im je uzor u načinu na koji živi s punim samopouzdanjem i vitalnošću.

- Na neki način postala sam gotovo zaštitno lice za ideju da postoji život i nakon sedamdesete. A kad kažem sedamdeset, nema ničega na meni što se tako osjeća. Kad se sjetim svoje majke dok je bila živa, rekla bih da je s 50 već bila srednje dobi. Ja se uopće ne osjećam tako. Osjećam se energično. Imam više energije nego većina mladih na setu. Radim dulje, radim jače i uživam u tome - dodala je.

- Stalno me ljudi pitaju: 'Hoćeš li sve rasprodati? Hoćeš li usporiti?' A ja im kažem: 'Samo gledajte, ja tek ubrzavam, dobro? - rekla je Seymour.

- Uživam u životu. To zovem životom kroz iskustva. Sada je trenutak. Ne znam što će biti sutra- Zato želim provoditi vrijeme samo radeći stvari prema kojima sam strastvena, u kojima uživam. Čak i ako je riječ o poslu, pretvorim ga u zabavno životno iskustvo - zaključila je.