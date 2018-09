Glumac Janko: TV zavodnik ovako je izgledao kao prvašić

Trazio sam neke svoje fotke za interview u Modroj lasti i naletio na ovu. Moj prvi tjedan osnovne skole. Tada sam bio skoro plav. 😂 #modralasta #prvašić #1.b #zagreb #osamdesete

A post shared by Janko Popović Volarić (@janko_popovic_volaric) on Sep 4, 2018 at 2:02am PDT