Glumac Janko Popović Volarić (40) na Instagramu je objavio fonografiju na kojoj uči jahati konja. Prisjetio se snimanja serije 'Najbolje godine' i otkrio kako je tada doživio malu nezgodu.

- 'Jedan od najdražih životnih padova', 2. dio. Uspomena na idilično ljetno poslijepodne 2008... pripreme za snimanje... i tu smo nas dvojica ušli u raspravu 'ko je veći konj'. Njegovi argumenti su bili jači. To su potvrdili i na Traumi - napisao je u opis objave.

Oduševio je pratitelje.

- Svaki put se oduševim nekom tvom novom izazovu - jedan je od komentara.

Glumac je prije nekoliko godina u intervjuu za Jutarnji list prepričao nezgode koje je doživio na snimanjima.

- Privatno u životu nisam nikada ništa slomio, no na snimanjima je to sasvim druga priča, nakupilo se već puno slomljenih kostiju. I prstiju i zglobova, svega. U 'Najboljim godinama' me konj zbacio tako sam slomio zglob, a 'Ponos Ratkajevih' me koštao dva strgana nožna prsta. A što se tiče osiguranja, ono me sada 'otkantalo' zbog nosa, jer nisam mogao dokazati da ne mogu disati. Genijalno! - rekao je za Jutarnji list.