Jared Leto na Obonjanu je 2019. okupio svoj 'kult' i propovijedao im obučen u potpunosti u bijelo

Godinama prije nego što je izbio skandal sa seksualnim optužbama protiv Jareda Leta, koji je kulminirao novim BBC-jevim dokumentarcem u kojem ga četiri žene optužuju za seksualno neprimjereno ponašanje dok su bile tinejdžerice, oskarovac se suočio i s optužbama da predvodi svojevrsni kult.

Naime, u kolovozu 2019., frontmen benda '30 Seconds to Mars', organizirao je 3-dnevno događanje pod nazivom 'Mars Island' na otoku Obonjanu, kraj Šibenika. Događaj je bio namijenjen fanovima, poznatim pod nazivom 'The Echelon', koji su se tamo sunčali, šetali, plivali, meditirali i uživali u dva koncerta. Alkohol i droge na otoku su bile zabranjene, kao i staklo, plastične boce, oružje, noževi, ali i fotografiranje.

- Zakupili smo cijeli otok. Izgleda nevjerojatno. Stvarno imamo vlastiti otok u Hrvatskoj samo za nas i bit će ludo. Ne morate se brinuti ni o čemu. Samo doletite tamo, mi ćemo vas paziti i brinuti se o vama - rekao je tada Jared u prijenosu uživo na Instagramu, pozivajući fanove na Obonjan. Na otok stane oko 1000 ljudi, a u prodaju je pušteno 700 ulaznica po cijenama koje su sezale do 6.499 dolara.

Iako je događaj opisan kao festival i 'duhovno povlačenje', atmosfera događaja izazvala je brojne usporedbe s kultom, posebno nakon što su se pojavile fotografije na kojima je glumac obučen sav u bijelo, a njegovi fanovi ga prate u stopu, podižu mu ruke u susret i slušaju ga dok im se obraća - također obučeni u bijelo.

Yes, this is a cult 🔺 #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w — THIRTY SECONDS TO MARS (@30SECONDSTOMARS) August 15, 2019

- Da, ovo je kult - stajalo je u objavi na službenom profilu benda Thirty Seconds to Mars iz 2019. godine ispod fotografija s Obonjana, uz hashtag #MarsIsland. Iako se govorilo da bi se 'Mars Island' trebao vratiti 2022., taj projekt na kraju nije realiziran.

Slogan 'Da, ovo je kult' pojavio se prije Obonjana na društvenim mrežama benda, u video spotovima, a zatim i na službenom merchu. U nekoliko intervjua 2013. pjevač je objasnio da je taj slogan samo šala nastala zato što im često govore da imaju 'bazu fanova poput kulta'.

- Oduvijek smo imali nevjerojatno predane ljude koji nas prate - kazao je tada Leto za The New York Times. Stoga neki smatraju da su fotografije s Obonjana samo PR trik.

Prije 'Mars Islanda' bend je 2015. pokrenuo i događaj 'Camp Mars' u Malibuu u Kaliforniji - vikend okupljanje namijenjeno odraslim obožavateljima koje je uključivalo logorske vatre, streličarstvo, planinarenje i glazbu, a završavalo večernjim koncertima nazvanima 'Church of Mars'.

Foto: Twitter

Podsjetimo, u novom BBC-jevom dokumentarcu 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret', četiri žene su optužile glumca za seksualno neprimjereno ponašanje dok su bile maloljetne. Leto je u oštrom priopćenju za Page Six u srijedu odbacio sve optužbe, nazvavši ih 'potpuno i kategorički neistinitima' te poručio da 'nikada u životu nije seksualno zlostavljao nikoga'. Air Mail je prošle godine objavio iskaze devet žena koje su Leta optužile za seksualno neprimjereno ponašanje - što je pjevač također u cijelosti odbacio - no u članku je spomenuto kako su na Obonjanu uglavnom ženske sudionice 'meditirale, pjevale mantre i bose u kaftanima provodile vrijeme uz Leta'.