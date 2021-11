Nakon zajedničke večere parovi iz 'Braka na prvu' nasamo su analizirali što se sve dogodilo, a Sanela je odlučila sve reći Jasminu.

- Napisat ću da odlazim jer sam razvila osjećaje prema drugoj osobi - rekla mu je, a on je bio iznenađen. Želio je znati o kome je riječ, no Sanela nije htjela o tome. Jasmin je čak pomislio da je sve izmislila, no odlučio je da neće ići protiv njezine odluke pa mu je Sanela zahvalila na podršci.

Uz to, zamolila ga je da nikome ne kaže to i da to ostane tajna.

- Ne bi nikad zamislio da će se ovako odvit sve, pogotovo ne nama koji smo bili običan par - rekao je Jasmin i dodao:

- Vodila je dvostruki život dok je bila sa mnom u braku.

Jasmin je svjestan da je Sanela bila glumac te da između njih više brak ne postoji.

- Što se tiče 'Braka na prvu', ostalo je samo - na prvu - zaključio je te skinuo prsten.

- Glumac sam jedino zato što sam to skrivala, ništa drugo, nisam ga htjela povrijediti niti u kojem smislu - priznala je Sanela.

Drugo jutro imao je pitanja o Sanelinu dečku, a ona je komentirala da vidi kako je malo potišten iako se pravi da je sve u redu. No ona se veselila što će vidjeti Edina dok se Jasmin čudio koliko je njezin dečko tolerantan s obzirom na to da je ona u showu te dodao kako mu je stvarno čudna ta cijela situacija.

I Erna i Edin imali su o čemu pričati. Dok je Edin govorio da se ništa nije promijenilo, Erna mu je objašnjavala kako je sve bilo u redu još prošli tjedan, a on je podsjetio na to kako mu je na početku showa rekla da među njima neće ništa biti.

- Ako mi tako kaže u lice, za mene si završila. Šest milijardi ljudi na svijetu, od toga pola žena... Ne moram se boriti za tebe, uvijek ima netko drugi - rekao je.

- On kaže da ne može ni sa kime pričati ovdje. Pa tu je 14 ljudi, ako ne može komunicirati, onda je nešto s njim u redu, neka se zapita radije o tome - zavapila je Erna.

Sutradan je Edin ipak osjetio potrebu da joj kaže kako se zaljubio u nekoga drugog.

- Znala sam! - 'pucala' je Erna nakon što joj je priznao, a Edin je rekao da je očekivao da će njena biti takva reakcija.

To je izdaja, kakav god odnos imali - rekla je Erna te prigovorila Edinu što joj je lagao govoreći da želi napustiti show zbog posla.

- Da se meni netko svidio, ti bi bila prva osoba koja bi to znala - poručila mu je ona.

Bilo joj je žao što joj prije nije priznao sve te dodala kako zna da je riječ o Saneli jer je lajkao sve njezine fotografije na Instagramu, a i uvijek se interesirao za sve što ona proživljava.