Jasna Zlokić oduševila Tvornicu kulture: S Jakovom Jozinovićem uživo izvela zajednički duet

Rasprodana zagrebačka Tvornica kulture ove je subote, 10. listopada, ponovno bila mjesto susreta Jasne Zlokić i njezine vjerne publike. Treću godinu zaredom cijenjena i nagrađivana hrvatska pjevačica održala je koncert u kultnom zagrebačkom klubu, kroz večer ispunjenu bezvremenskim pjesmama, emocijama, britkim humorom i posebnim glazbenim iznenađenjima.

Uz pratnju svog benda, Jasna Zlokić publiku je provela kroz bogatu glazbenu karijeru, a svoje mjesto na koncertnoj setlisti našle su dobro poznate pjesme poput "Povedi me", "Ja sam ti jedini drug", "Pismo", "Vjeruj mi", "Na obali", "Potrošilo nas vrime", "Putevima vjetra", "Adio bella", "Vela Luka", “Skitnica”.... Nije izostao ni splet bezvremenskih domaćih hitova u medleyju koji je uključivao izvedbe klasika “Sve ove duge godine”, “Još te volim”, “Ima neka tajna veza” i “Nema te”, a kroz čitavu večer Jasna je svojim karakterističnim šarmom i duhovitošću još jednom pokazala zašto njezini koncerti imaju posebno mjesto kod publike svih generacija.

Foto: Davor Dragicevic

Jedan od vrhunaca večeri bila je prva zajednička izvedba uživo aktualnog dueta "Ljudi poput nas", kada se Jasni na pozornici pridružio Jakov Jozinović, trenutno najtraženiji mladi izvođač domaće glazbene scene. Njihova suradnja u spomenutoj pjesmi je već pet tjedana zaredom na prvom mjestu službene domaće radijske liste HR Top 100, a ovom je prilikom prvi put predstavljena i koncertnoj publici. Jakov Jozinović je, uz a cappella grupu Voxford, bio glazbeni gost iznenađenja, a njihov dolazak na pozornicu dodatno je obilježio još jednu posebnu večer u Tvornici kulture.

Posebno emotivan trenutak večeri bila je izvedba pjesme "Teške boje", kojom je Jasna odala počast nedavno preminulom glazbeniku Goranu Baretu. Ova pjesma već je godinama dio njezina koncertnog repertoara, kao obrada koju s posebnom ljubavlju izvodi, no ovoga je puta dobila puno dublje značenje. Bila je to glazbena posveta jednom od najupečatljivijih autora i izvođača domaće rock scene.

Foto: Davor Dragicevic

Jasna Zlokić je večer zaključila emotivnom zahvalom publici, uz iznenađenje i najavu novog zagrebačkog susreta: "Hvala vam dragi moji što me volite, što ste uz mene, volim i ja vas i najavljujem koncert dogodine - 1. listopad 2027. na istome mjestu, u Tvornici kulture."

Time je potvrđen nastavak sada već tradicionalnih jesenskih koncerata Jasne Zlokić u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje će se sa svojom publikom ponovno susresti 1. listopada 2027. godine. Ulaznice za novi koncert bit će dostupne u prodaji od utorka, 13. listopada putem sustava Eventim. Organizator koncerta je Baba Production.