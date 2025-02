Javila se akcija građana koja je tražila gašenje profila Karleuše: 'Očajnički ga želi vratiti satima'

Danas je ugašen Instagram profil srpske pjevačice Jelene Karleuše, a prilikom dolaska na njezin profil pojavljuje se poruka: 'Žao nam je, ova stranica nije dostupna. Poveznica koju ste slijedili možda je istekla ili je stranica uklonjena'. Nije poznato je li ga pjevačica uklonila sama ili je to rezultat peticije koju je pokrenula neformalna grupa građana pod nazivom 'Eko straža'.

No, na X-u se oglasila upravo akcija građana 'Eko straža' koja tvrdi da Karleuša pokušava vratiti svoj profil. Priopćenje prenosimo u cijelosti ispod.

Poštovani pratitelji, izdajemo priopćenje povodom pada Instagram profila Jelene Karleuše nakon više sati, primarno jer nam je bila potrebna potvrda da je profil zaista obrisan, a ne da se radi o njezinoj osobnoj smicalici kako bi nas sve prevarila. Sada imamo potvrdu da je profil doista uklonjen te da JK cijeli dan očajnički pokušava vratiti ga, kao i da preuzima neke fan profile kako bi s njih nastavila svoje aktivnosti.

Hoće li uspjeti vratiti profil – ne znamo, no budući da se i sami bavimo IT-em i poznajemo ljude povezane s kompanijom META (preko kojih smo, uostalom, i gurali peticiju i zahtjev), prema njihovim tvrdnjama čak i ako profil ponovno postane aktivan, svaki sljedeći put bit će lakše i brže uklonjen, sve do konačnog brisanja. Drugi razlog zbog kojeg smo čekali s priopćenjem jest taj što još uvijek nemamo konačnu potvrdu o tome što je konkretno uzrokovalo pad njezina profila – znamo da se radi o kršenju smjernica METE, ali već neko vrijeme velik broj ljudi radi na njegovom gašenju.

Prije svega, sljedeća priča mnogo je važnija – a to je priča o timskom radu i veličanstvenoj snazi digitalne zajednice kada se ujedini. Na kampanji koju je pokrenula Eko Straža radilo je ukupno jedanaest ljudi, i želim se prije svega zahvaliti svima njima. Osim nas, istaknule su se brojne pojedinačne inicijative i grupe koje su radile na vlastitim kampanjama, među kojima je organizacija @osnazzene, koja je ovome bila potpuno posvećena. Također, želimo pozdraviti i druge snažne žene poput Jelene Vulete i Ane Dornik. Velik broj ljudi prijavljivao je njezine objave i priče – mnoge prijave su bile odbijene, no dvije su prošle jučer. Još jedan mogući okidač mogao bi biti nagli rast broja pratitelja u kratkom roku, što također krši smjernice METE. No čak i da je to bio razlog, to je opet rezultat vašeg i našeg djelovanja – jer su je ljudi masovno prestali pratiti zahvaljujući javnoj kampanji kojoj ste i vi bili dio.

Eko Straža ne želi sebi prisvojiti zasluge jer to ne bi bilo pošteno prema svima ostalima koji su jednako tako dali svoj doprinos. No, u suštini, to nije ni važno – ono što je zaista bitno jest da smo zajedno uspjeli! Jer SVI PUMPAMO!

Hvala, braćo i sestre, i idemo do pobjede!

Predsjednik pokreta

Bojan Simišić

Podsjetimo, prošlog tjedna je peticija postala goruća tema u medijima diljem regije, a grupa je zahtijevala od Mete da ugase Karleušin Instagram profil zbog 'govora mržnje, ksenofobije, targetiranja pojedinaca i općenito štetnog ponašanja'. Peticiju je u ovom trenutku potpisalo 348,291 osoba. Kako navodi Telegraf, Karleušu je na toj društvenoj mreži pratilo oko 2,4 milijuna ljudi.

Pjevačica je u prošlosti bila poznata kao glasna protivnica srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali 2023. 'pokajala' se za to.

- Nikad nisam podržavala Aleksandra Vučića. Shvatila sam da sam pogriješila jer nisam na pravi način stala uz moj narod - rekla je prošle godine i stigla na skup podrške čovjeku kojega je ranije žestoko kritizirala. Nakon glasne podrške Vučiću, njezina karijera je procvjetala. Krenuli su nastupi diljem srpskih trgova, mahom u gradovima gdje je Vučićeva Srpska napredna stranka na vlasti.

Za svoje albume 'Alpha' i 'Omega', dobila je podršku i Telekoma Srbije (MTS-a) čiji crveni žig krasi omote njezinih posljednje objavljenih ploča, ali i spotova.

- Jelena Karleuša je prvo dobila 300.000 eura, pa u svibnju još 150.000 eura, a dogovor s vlastima je da dobije milijun i pol eura za određene projekte koje je imala. Čak je i predsjednik Vučić potvrdio da to nije problem ako MTS sponzorira album jer on to radi u službi marketinga - izjavio je tom prilikom poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković, a prenio N1.

Posljednjih dana viralna je njezina izjava tijekom gostovanja u jednom srpskom tabloidu. Tada je priznala da su Hrvati umiješani u prosvjede koji 'tresu' Srbiju mjesecima. Rekla je kako među prosvjednicima nije čula srpski jezik, nego 'hrvatski dijalekt srpskog jezika', čime je implicirala da među studentima nema Srba te da ne postoji hrvatski jezik. No, mnogi su je osudili nakon što je izrekla svoje želje Lijepoj Našoj.

- Ja hrvatskim građanima i hrvatskoj državi od srca želim isto da im se ovo dogodi. Evo isto. Identično ovo isto. Od srca želim... Onda će shvatiti narod hrvatski to su učinili. Zašto se bave nama... - kazala je Jelena Karleuša.

'Kako nekome možeš željeti zlo', 'Želiš da im se dogodi tragedija kao nama u Novom Sadu, bolesno', 'Čuje li ona što priča', samo su neki od komentara koji su se pojavljivali na društvenim mrežama.