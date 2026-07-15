Petar je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije
Javio se 'Savršeni' Petar Rašić nakon glasina o prekidu veze s Anastasijom: Evo gdje se nalazi
Petar Rašić privukao je pozornost na društvenim mrežama novom objavom, nakon što se posljednjih dana nagađa kako je prekinuo s Anastasijom Kaleb. Iako se nije osvrnuo izravno na nagađanja, objava je izazvala interes, s obzirom na to da brojni pratitelji prate svaki njihov pokret.
Na Instagramu je bivši Gospodin Savršeni podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga.
Podsjetimo, on je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije.
Petar i Anastasia postali su i tema na Redditu, gdje neki korisnici tvrde kako oni već neko vrijeme nisu u vezi, a samo bi se povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže.
Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+