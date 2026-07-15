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Javio se 'Savršeni' Petar Rašić nakon glasina o prekidu veze s Anastasijom: Evo gdje se nalazi

Piše Stela Kovačević,
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Javio se 'Savršeni' Petar Rašić nakon glasina o prekidu veze s Anastasijom: Evo gdje se nalazi
Foto: Instagram
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Petar je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije

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Petar Rašić privukao je pozornost na društvenim mrežama novom objavom, nakon što se posljednjih dana nagađa kako je prekinuo s Anastasijom Kaleb. Iako se nije osvrnuo izravno na nagađanja, objava je izazvala interes, s obzirom na to da brojni pratitelji prate svaki njihov pokret.

Na Instagramu je bivši Gospodin Savršeni podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga.

Foto: Instagram

Podsjetimo, on je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije. 

Petar i Anastasia postali su i tema na Redditu, gdje neki korisnici tvrde kako oni već neko vrijeme nisu u vezi, a samo bi se povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže. 

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Foto: rtl

Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana.

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