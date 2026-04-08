Je li Margot Robbie izvadila masno tkivo iz obraza? Estetski kirurg analizirao i otkrio sve

Oštrije jagodice, naglašenija linija čeljusti i vidno mršaviji izgled bili su dovoljni da se Margot Robbie ponovno nađe u središtu nagađanja. Nedavno je na pariškom Tjednu mode osvanula s novom frizurom, ali promjena na licu brzo je zasjenila sve ostalo. Pitanje se nametnulo samo od sebe, je li riječ o novom imidžu ili ipak o estetskom zahvatu?

Ubrzo su krenula nagađanja o tzv. buccal fat removalu, zahvatu kojim se uklanja masni jastučić iz donjeg dijela obraza kako bi lice dobilo izraženije konture ispod jagodične kosti. Ipak, dok su nagađanja uzela maha, stručnjaci pozivaju na oprez. Njujorški estetski kirurg Ramtin Kassir tvrdi da u ovom slučaju nema čvrstih dokaza za takav zahvat.

Foto: Profimedia

- Njezino lice i dalje pokazuje prirodan volumen u srednjem dijelu i gladak prijelaz ispod jagodične kosti, što se obično ne viđa kada se zahvat izvede agresivno - objasnio je te dodao: 'Promjene u izgledu također se mogu pripisati čimbenicima kao što su oscilacije u težini ili pak upotreba GLP-1 lijekova, poput Ozempica.'

Uklanjanje bukalnog masnog tkiva posljednjih je godina postalo jedan od najtraženijih estetskih zahvata, osobito među slavnima. Ipak, sve je više stručnjaka koji upozoravaju da se s njim pretjeralo.

- Uklanjanje bukalnog masnog tkiva steklo je popularnost jer stvara oštriju, isklesaniju konturu lica. Međutim, to je ujedno postao jedan od najzloupotrebljavanih zahvata u estetskoj kirurgiji posljednjih godina - istaknuo je kirurg.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Upozorio je da ovaj zahvat nije prikladan za svakoga: 'Kod pažljivo odabranih pacijenata, obično onih s 'težim' donjim dijelom lica ili izraženijom punoćom, to može biti koristan dodatak. Međutim, kod mlađih ili prirodno mršavijih pacijenata, općenito savjetujemo da to ne rade.'

Naglasio je i dugoročne posljedice.

- Najveći je izazov to što je bukalno masno tkivo zapravo 'jastučić mladosti' i jednom kada se ukloni, ono se ne regenerira. S vremenom pacijenti mogu izgledati upalo, ispijeno i prerano ostarjelo, osobito kako se prirodna masnoća na licu smanjuje sa samim starenjem. Naš cilj u estetici lica nije izdubiti lice, već stvoriti strateške sjene, meku konturu ispod jagodične kosti i definiciju duž linije čeljusti, a pritom sačuvati volumen tamo gdje je prijeko potreban - objasnio je te zaključio kako problem nije u samom zahvatu, nego koliko se često i agresivno izvodi.