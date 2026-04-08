Obavijesti

Show

Komentari 0
Je li Margot Robbie izvadila masno tkivo iz obraza? Estetski kirurg analizirao i otkrio sve

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PRESS ASOCIATION/

Nedavno se na pariškom Tjednu mode pojavila s novom frizurom, ali promjena na licu brzo je potaknula nagađanja

Oštrije jagodice, naglašenija linija čeljusti i vidno mršaviji izgled bili su dovoljni da se Margot Robbie ponovno nađe u središtu nagađanja. Nedavno je na pariškom Tjednu mode osvanula s novom frizurom, ali promjena na licu brzo je zasjenila sve ostalo. Pitanje se nametnulo samo od sebe, je li riječ o novom imidžu ili ipak o estetskom zahvatu?

HIT U KINIMA Orkanski visovi: Ova raskošna i zavodljiva fantazija promašila je srž romana. Ali... tu je Jacob
Orkanski visovi: Ova raskošna i zavodljiva fantazija promašila je srž romana. Ali... tu je Jacob

Ubrzo su krenula nagađanja o tzv. buccal fat removalu, zahvatu kojim se uklanja masni jastučić iz donjeg dijela obraza kako bi lice dobilo izraženije konture ispod jagodične kosti. Ipak, dok su nagađanja uzela maha, stručnjaci pozivaju na oprez. Njujorški estetski kirurg Ramtin Kassir tvrdi da u ovom slučaju nema čvrstih dokaza za takav zahvat.

PFW - Chanel Photocall, Paris, France - 09 Mar 2026
Foto: Profimedia

- Njezino lice i dalje pokazuje prirodan volumen u srednjem dijelu i gladak prijelaz ispod jagodične kosti, što se obično ne viđa kada se zahvat izvede agresivno - objasnio je te dodao: 'Promjene u izgledu također se mogu pripisati čimbenicima kao što su oscilacije u težini ili pak upotreba GLP-1 lijekova, poput Ozempica.'

Uklanjanje bukalnog masnog tkiva posljednjih je godina postalo jedan od najtraženijih estetskih zahvata, osobito među slavnima. Ipak, sve je više stručnjaka koji upozoravaju da se s njim pretjeralo.

- Uklanjanje bukalnog masnog tkiva steklo je popularnost jer stvara oštriju, isklesaniju konturu lica. Međutim, to je ujedno postao jedan od najzloupotrebljavanih zahvata u estetskoj kirurgiji posljednjih godina - istaknuo je kirurg.

Wuthering Heights UK Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Upozorio je da ovaj zahvat nije prikladan za svakoga: 'Kod pažljivo odabranih pacijenata, obično onih s 'težim' donjim dijelom lica ili izraženijom punoćom, to može biti koristan dodatak. Međutim, kod mlađih ili prirodno mršavijih pacijenata, općenito savjetujemo da to ne rade.'

Naglasio je i dugoročne posljedice.

- Najveći je izazov to što je bukalno masno tkivo zapravo 'jastučić mladosti' i jednom kada se ukloni, ono se ne regenerira. S vremenom pacijenti mogu izgledati upalo, ispijeno i prerano ostarjelo, osobito kako se prirodna masnoća na licu smanjuje sa samim starenjem. Naš cilj u estetici lica nije izdubiti lice, već stvoriti strateške sjene, meku konturu ispod jagodične kosti i definiciju duž linije čeljusti, a pritom sačuvati volumen tamo gdje je prijeko potreban - objasnio je te zaključio kako problem nije u samom zahvatu, nego  koliko se često i agresivno izvodi.

A Big Bold Beautiful Journey UK premiere - London
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 8. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica
DUGO JE NA SCENI

FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica

Mirna Maras poznata je televizijska voditeljica i glumica. Radila je na Novoj TV te na HRT-u, a trenutno je u braku sa Željkom Batinićem.
FOTO Pala pusa, a onda i sve ostalo! Maja i Šime nikad bliži na novoj romantičnoj destinaciji
SVE JE JASNO

FOTO Pala pusa, a onda i sve ostalo! Maja i Šime nikad bliži na novoj romantičnoj destinaciji

Maja Šuput (46) i Šime Elez (27) ponovno su spakirali kofere, ovaj put za Madrid. Nakon nedavne Toskane nisu dugo mirovali pa su talijanske pejzaže zamijenili španjolskim ritmom. Dočekao ih je već poznati scenarij - večera uz pažljivo servirana jela koja izgledaju kao mala umjetnička djela, čaša vina koja se podrazumijeva i atmosfera na koju se teško požaliti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026