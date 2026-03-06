Obavijesti

GLASNA NAGAĐANJA

Je li ovo nova ljubav Angeline Jolie? Navodno je još oženjen...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
9
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Oskarovka i francuski glumac Louis Garrel snimali su zajedno film Couture, a više su puta viđeni na zajedničkim večerama... No izvori tvrde da su samo prijatelji

Admiral

Iako su posljednjih mjeseci kružile glasine o mogućoj romansi između holivudske zvijezde Angelina Jolie i francuskog glumca Louisa Garrela, čini se da između njih nema ljubavne veze, već imaju prijateljski odnos.

Pedesetogodišnja dobitnica Oscara i 42-godišnji francuski glumac zajedno su snimali modnu dramu Couture redateljice Alice Winocour u Paris između studenoga 2024. i veljače 2025., tijekom čega su snimili i strastvenu ljubavnu scenu. Njihova druženja izvan seta, uključujući nekoliko večera u pariškim restoranima, potaknula su nagađanja da su u vezi.

Press conference for the film "Couture" at the San Sebastian Film Festival
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Međutim, izvor je za TMZ izjavio da su „samo prijatelji koji su zajedno večerali“ te da dijele zajednički krug prijatelja. „Ona je i dalje slobodna“, tvrdi izvor.

Garrel je, prema ranijim medijskim napisima, navodno prošlog ljeta prekinuo desetogodišnji brak s glumicom Laetitia Casta, iako službeni dokumenti o razvodu nisu podneseni. Par ima sina Azela, koji će 17. ožujka proslaviti peti rođendan.

U međuvremenu, Jolie i dalje privlači pozornost javnosti i zbog obiteljskih tema. Njezin najstariji sin Maddox Jolie radio je kao pomoćnik redatelja na filmu Couture, a u odjavnoj špici koristi prezime Jolie, bez prezimena oca, glumca Brad Pitt. Većina njihove djece posljednjih je godina također prestala koristiti dvostruko prezime „Jolie-Pitt“.

Vjen?ali se Angelina Jolie i Brad Pitt
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Jolie i Pitt bili su u braku od 2014. do 2016., iako su se upoznali još 2004. na snimanju filma Mr. & Mrs. Smith. Njihov razvod prerastao je u dugogodišnju pravnu bitku, posebno oko vlasništva nad francuskim imanjem i vinarijom Château Miraval, procijenjenom na oko 164 milijuna dolara. Suđenje u tom slučaju očekuje se 2027. godine.

Film Couture, koji u britanska kina stiže 20. travnja, zasad je na svjetskim blagajnama zaradio nešto manje od pola milijuna dolara.

NOVI POČETAK Angelina Jolie se želi odseliti iz Los Angelesa? Glumica prodaje čak i svoje skupocjeno imanje
Angelina Jolie se želi odseliti iz Los Angelesa? Glumica prodaje čak i svoje skupocjeno imanje

