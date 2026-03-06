Je li ovo nova ljubav Angeline Jolie? Navodno je još oženjen...

Iako su posljednjih mjeseci kružile glasine o mogućoj romansi između holivudske zvijezde Angelina Jolie i francuskog glumca Louisa Garrela, čini se da između njih nema ljubavne veze, već imaju prijateljski odnos.

Pedesetogodišnja dobitnica Oscara i 42-godišnji francuski glumac zajedno su snimali modnu dramu Couture redateljice Alice Winocour u Paris između studenoga 2024. i veljače 2025., tijekom čega su snimili i strastvenu ljubavnu scenu. Njihova druženja izvan seta, uključujući nekoliko večera u pariškim restoranima, potaknula su nagađanja da su u vezi.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Međutim, izvor je za TMZ izjavio da su „samo prijatelji koji su zajedno večerali“ te da dijele zajednički krug prijatelja. „Ona je i dalje slobodna“, tvrdi izvor.

Garrel je, prema ranijim medijskim napisima, navodno prošlog ljeta prekinuo desetogodišnji brak s glumicom Laetitia Casta, iako službeni dokumenti o razvodu nisu podneseni. Par ima sina Azela, koji će 17. ožujka proslaviti peti rođendan.

U međuvremenu, Jolie i dalje privlači pozornost javnosti i zbog obiteljskih tema. Njezin najstariji sin Maddox Jolie radio je kao pomoćnik redatelja na filmu Couture, a u odjavnoj špici koristi prezime Jolie, bez prezimena oca, glumca Brad Pitt. Većina njihove djece posljednjih je godina također prestala koristiti dvostruko prezime „Jolie-Pitt“.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Jolie i Pitt bili su u braku od 2014. do 2016., iako su se upoznali još 2004. na snimanju filma Mr. & Mrs. Smith. Njihov razvod prerastao je u dugogodišnju pravnu bitku, posebno oko vlasništva nad francuskim imanjem i vinarijom Château Miraval, procijenjenom na oko 164 milijuna dolara. Suđenje u tom slučaju očekuje se 2027. godine.

Film Couture, koji u britanska kina stiže 20. travnja, zasad je na svjetskim blagajnama zaradio nešto manje od pola milijuna dolara.