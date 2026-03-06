Oskarovka i francuski glumac Louis Garrel snimali su zajedno film Couture, a više su puta viđeni na zajedničkim večerama... No izvori tvrde da su samo prijatelji
Je li ovo nova ljubav Angeline Jolie? Navodno je još oženjen...
Iako su posljednjih mjeseci kružile glasine o mogućoj romansi između holivudske zvijezde Angelina Jolie i francuskog glumca Louisa Garrela, čini se da između njih nema ljubavne veze, već imaju prijateljski odnos.
Pedesetogodišnja dobitnica Oscara i 42-godišnji francuski glumac zajedno su snimali modnu dramu Couture redateljice Alice Winocour u Paris između studenoga 2024. i veljače 2025., tijekom čega su snimili i strastvenu ljubavnu scenu. Njihova druženja izvan seta, uključujući nekoliko večera u pariškim restoranima, potaknula su nagađanja da su u vezi.
Međutim, izvor je za TMZ izjavio da su „samo prijatelji koji su zajedno večerali“ te da dijele zajednički krug prijatelja. „Ona je i dalje slobodna“, tvrdi izvor.
Garrel je, prema ranijim medijskim napisima, navodno prošlog ljeta prekinuo desetogodišnji brak s glumicom Laetitia Casta, iako službeni dokumenti o razvodu nisu podneseni. Par ima sina Azela, koji će 17. ožujka proslaviti peti rođendan.
U međuvremenu, Jolie i dalje privlači pozornost javnosti i zbog obiteljskih tema. Njezin najstariji sin Maddox Jolie radio je kao pomoćnik redatelja na filmu Couture, a u odjavnoj špici koristi prezime Jolie, bez prezimena oca, glumca Brad Pitt. Većina njihove djece posljednjih je godina također prestala koristiti dvostruko prezime „Jolie-Pitt“.
Jolie i Pitt bili su u braku od 2014. do 2016., iako su se upoznali još 2004. na snimanju filma Mr. & Mrs. Smith. Njihov razvod prerastao je u dugogodišnju pravnu bitku, posebno oko vlasništva nad francuskim imanjem i vinarijom Château Miraval, procijenjenom na oko 164 milijuna dolara. Suđenje u tom slučaju očekuje se 2027. godine.
Film Couture, koji u britanska kina stiže 20. travnja, zasad je na svjetskim blagajnama zaradio nešto manje od pola milijuna dolara.
