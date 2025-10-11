Obavijesti

Show

Komentari 0
NITKO SE OVOME NIJE NADAO

Jedan krivi pokret i sve izlazi na vidjelo! Trojac iz Izraela gol zaigrao matkot u 'Supertalentu'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Jedan krivi pokret i sve izlazi na vidjelo! Trojac iz Izraela gol zaigrao matkot u 'Supertalentu'
4
Foto: NOVA TV

Ako prođete u polufinale, ne želim da budete obučeni. Morate opet biti goli. To je smiješni dio, poručila im je Maja Šuput

Izraelski trojac Bomba Cirkus, koji se predstavlja kao Bomba Trio, izazvao je pravi šok i salve smijeha u trećoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta'. Dva brata i njihov prijatelj tvrde da su profesionalni igrači matkota, sporta koji podsjeća na kombinaciju tenisa i ping-ponga, iako su priznali da treniraju tek pet dana. 

- Moraš misliti kao pobjednik da bi pobijedio - poručili su samouvjereno prije nastupa.

TEŠKO ZA GLEDATI Bosonog hodao po oštrim noževima, žiri zatvarao oči: 'Zastrašujuće za gledati'
Bosonog hodao po oštrim noževima, žiri zatvarao oči: 'Zastrašujuće za gledati'

A onda potpuni preokret. Na pozornicu su izašli potpuno goli, strateški prekriveni samo reketima. 

- Ovo nije higijenski što rade - komentirala je zgroženo Martina Tomčić, dok se ostatak žirija nije mogao prestati smijati.

- Ako prođete u polufinale, ne želim da budete obučeni. Morate opet biti goli. To je smiješni dio - rekla je Maja Šuput.

Foto: NOVA TV

Martina im je dala svoj X i u šali dodala: 'Točka vam je ekstremno opasna ako je vani hladno'.

Ostatak žirija bio je manje strog. Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman smijali su se bez zadrške i odlučili ih poslati dalje.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...
DANAS JE IMALA PROMOCIJU

FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...

Kerum se na društvenim mrežama pohvalio i zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju
Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu
KOD NJE JE UVIJEK +30

Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu

Lidija Bačić još je jednom zagrijala društvene mreže fotkom u donjem rublju, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta
Umrla je Diane Keaton (79)
LEGENDARNA GLUMICA

Umrla je Diane Keaton (79)

Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Njezini najbliži zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025