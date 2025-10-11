Jedan krivi pokret i sve izlazi na vidjelo! Trojac iz Izraela gol zaigrao matkot u 'Supertalentu'

Izraelski trojac Bomba Cirkus, koji se predstavlja kao Bomba Trio, izazvao je pravi šok i salve smijeha u trećoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta'. Dva brata i njihov prijatelj tvrde da su profesionalni igrači matkota, sporta koji podsjeća na kombinaciju tenisa i ping-ponga, iako su priznali da treniraju tek pet dana.

- Moraš misliti kao pobjednik da bi pobijedio - poručili su samouvjereno prije nastupa.

A onda potpuni preokret. Na pozornicu su izašli potpuno goli, strateški prekriveni samo reketima.

- Ovo nije higijenski što rade - komentirala je zgroženo Martina Tomčić, dok se ostatak žirija nije mogao prestati smijati.

- Ako prođete u polufinale, ne želim da budete obučeni. Morate opet biti goli. To je smiješni dio - rekla je Maja Šuput.

Foto: NOVA TV

Martina im je dala svoj X i u šali dodala: 'Točka vam je ekstremno opasna ako je vani hladno'.

Ostatak žirija bio je manje strog. Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman smijali su se bez zadrške i odlučili ih poslati dalje.

Foto: NOVA TV