Jedina pobjednica 'Milijunaša': I danas me prepoznaju na ulici

Tarik Filipović (47) vraća se u 'Milijuna', a prva i jedina hrvatska milijunašica iz tog omiljenog kviza i dalje je Mira Bićanić (47). Prije 16 godina osvojila je milijun kuna.

Foto: Zeljko Lukunic

Na zadnjem pitanju iskoristila je pomoć publike. Pitanje je glasilo: 'Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu od milijun kuna.

Foto: Screenhoot

Te se 2003. godine iz Virovitice inače profesorica hrvatskog jezika preselila u Zagreb, a nama je rekla kako danas gleda na svoju pobjedu i osvajanje novčane nagrade.

Foto: Screenhoot

- To je bio jedan mali životni trijumf koji mi je tad baš bio potreban. Osim toga, milijun kuna u ovoj maloj zemlji punoj milijunaša nije fascinantan događaj, ali taj moj je značio nešto radničkoj klasi, i mnogima koji se osjećaju kao autsajderi, sudeći po reakcijama, pa zato i meni - kaže nam Mira. Prije nego što je sjela za 'milijunaški stolac' nije se pretjerano zamarala hoće li stići do cilja.

Foto: privatni album

- Jedina želja koju sam imala bila je da nastavim sa svojim životom drugdje i bilo mi je svejedno koliko ću zaraditi. Završilo je kako jest, vjerojatno sam ja bila najiznenađenija - govori Bićanić te dodaje koliko joj je pobjeda u 'Milijunašu' promijenila život.

- Svaka promjena mijenja život. Volim Zagreb, iako to nije grad kakvoga pamtim u djetinjstvu i mladosti, no ljudi su njegov najveći kapital. Nekakav meni bliski svijet su ljudi od pera, pa sam se i sama okušala u književnom i novinarskom pisanju, što je još jedna olakšica života u ovom gradu. Iako je u sadašnjici zemlja duhovno, moralno i materijalno potopljena i ljudi depresivni i uništeni, 2000-ih je bilo vrlo optimistično i dinamično u Zagrebu, a na općoj umjetničkoj sceni, radilo se, surađivalo, putovalo, pa sam tih godina uživala u svemu čime sam se bavila uz rad u školi. Ostalo me nije zanimalo jer čovjeku se nudi svašta kada odjednom iskoračite iz anonimnosti - rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205841 / Tarik će od jeseni ponovno voditi kviz Tko želi biti milijunaš]

I danas je prepoznaju na ulici. No njoj to, ističe, nikad nije imponiralo niti laskalo.

- Možete biti nekakva instant-zvijezda, ali se ne morate tako osjećati niti to željeti podražavati. Volim skromnost - kaže Mira.

Trenutačno predaje hrvatski jezik u zagrebačkoj Pravoslavnoj gimnaziji te nam otkriva znaju li učenici da je ona prva kviz-milijunašica.

- Djeci možete biti uzor na neki način, pa ako nekima jesam zato što me prepoznaju kao učitelja koji ih je dobro poučio, i kviz znanja dio je te priče. Oni igraju pub-kvizove kojih u Zagrebu ima jako puno, međusobno se natječu, ponekad u pitanjima naiđu i na moje ime pa im bude drago. Iako je znanje u ovoj državi potpuno podcijenjeno, drago mi je što u radu s mladima vidim da razumiju zašto je znanje, odnosno obrazovanje, moć kojim činimo dobro i sebi i drugima - priča.

Foto: HRT/Screenshot

Nismo mogli izdržati a da je ne priupitamo na što je osvojila svoj prvi milijun i je li možda ostala koja kuna od njega.

- Negdje moram stanovati, a potrošila sam ga i na meni važne ljude. Nisam od štednje ni oplođivanja para. Živim od svoje plaće kao i svi pošteni ljudi u Hrvatskoj - kaže nam.

Foto: privatni album

Novoj, devetoj sezoni “Milijunaša” na jesen (prikazivao se osam godina, od 2002. do 2010., a tijekom sedam sezona emitirana je 521 emisija u trajanju od 50 minuta) i Mira se jako veseli te se, govori, nada da ćemo imati neku novu, mladu, pobjednicu vrlo skoro.

- Tarika volim, on je sjajan čovjek, human i talentiran umjetnik. Ponekad se čujemo - dodaje.