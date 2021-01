Legendarni pjevač Tom Jones (80) otkrio je da se cijepio protiv korona virusa. Našalio se kako je to jedina prednost starosti.

- Već sam se cijepio. To je jedina dobra stvar kad imaš 80. Prvi su u redu za cijepljenje. Dobro sam to podnio. Izgledalo je kao obično cijepljenje protiv gripe - rekao je.

Dodao je i kako se veseli 2021. godini jer planira objaviti nove pjesme.

- Snimio sam album netom prije nešto što je uslijedio lockdown, početkom godine. Dok nismo mogli mrdati, dovršili smo sve pjesme - objasnio je.

Jones je u lipnju proslavio 80. rođendan i tim povodom ispričao je nepoznate detalje o njegovom životu. Prepričao je kako su ga nakon rođenja proglasili mrtvim.

- Nisam ispustio ni glasa, nisam zaplakao, pa je medicinsko osoblje mislilo da sam mrtvorođenče... Babica je rekla majci: 'Jako mi je žao, dijete ne diše'... No srećom, ondje je bila moja baka. Donijela je kantu punu hladne vode, uhvatila me za gležnjeve i uronila u nju... Naravno, odmah me se čulo! Baka me doslovce 'oživjela' - izjavio je Tom.