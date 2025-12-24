PRATITELJI SU OČARANI Jedna fotka iz Zagreba bila je dovoljna da Kolinda osvoji sve: Damo, blagdani su odmah ljepši

Badnjak je. Zagreb je pun ljudi, čuje se smijeh, čaše kuckaju jedna o drugu, svi su 'samo na kratko' vani. Pije se vino ili nešto jače, stoji se po trgovima, kafićima... Razgovara se sa svima, poznatima i nepoznatima. Grad je živ, veseo i nekako lakši nego inače. U toj blagdanskoj gužvi oglasila se i Kolinda Grabar-Kitarović. Iz Zagreba je svima poslala kratku poruku: 'Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima!'