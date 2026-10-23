Jedna klavirska nota dovoljna je da se vratite u 2006.: Kultni album slavi velikih 20 godina

Kada su My Chemical Romance 23. listopada 2006. godine u Europi objavili svoj treći studijski album "The Black Parade", malo tko mogao je predvidjeti koliko će dubok trag ostaviti na glazbenoj sceni. Bend iz New Jerseyja, predvođen Gerardom Wayem, već je imao vjernu publiku zahvaljujući prethodnim izdanjima, no upravo ih je ovaj album pretvorio u globalni fenomen. Dvadeset godina poslije smatra se jednim od najvažnijih izdanja emo i alternativne rock glazbe, a njegov utjecaj daleko nadilazi glazbene ljestvice i prodajne rezultate.

Za razliku od prethodnih izdanja, My Chemical Romance odlučili su stvoriti ambiciozan konceptualni album, svojevrsnu rock operu koja prati posljednje trenutke života čovjeka poznatog kao The Patient, odnosno Pacijent. Suočen sa smrću, glavni lik preispituje vlastiti život, strahove i uspomene, dok se njegova priča razvija kroz trinaest pjesama. Prema zamisli Gerarda Waya, smrt mu dolazi u obliku crne parade, prizora koji ga vraća u djetinjstvo i odlazak na paradu s ocem. Upravo ta ideja postala je temelj prepoznatljivog vizualnog identiteta albuma, od crnih uniformi do teatralnih nastupa i upečatljivih videospotova.

Inspirirani bendovima poput Queena, Pink Floyda i Smashing Pumpkinsa, članovi My Chemical Romance spojili su punk energiju, dramatične orkestralne aranžmane, glam rock i emocije karakteristične za emo scenu. Pjesme poput "Famous Last Words", "I Don't Love You", "Teenagers" i "Cancer" pokazale su različita lica benda, dok je najveći uspjeh ostvarila „Welcome to the Black Parade”, koja je postala generacijska himna. Singl je osvojio prvo mjesto britanske ljestvice, a album je dosegnuo drugo mjesto i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama.

No značaj "The Black Parade" nikada se nije mjerio samo brojkama. Album je izašao u razdoblju kada je emo kultura bila na vrhuncu popularnosti, a crna odjeća, naglašena šminka, specifične frizure i osjećaj nepripadanja postali su prepoznatljivi simboli mladih diljem svijeta. My Chemical Romance uspjeli su osobne osjećaje tuge, usamljenosti, gubitka i nesigurnosti pretvoriti u pjesme s kojima su se poistovjetili milijuni tinejdžera. Iako su ih mediji često svrstavali među predvodnike emo pokreta, članovi benda nisu uvijek prihvaćali takve etikete. Iza mračnog vizualnog identiteta skrivala se poruka o preživljavanju, hrabrosti i pronalaženju snage čak i u najtežim životnim trenucima.

Popularnost benda pratili su i prijepori. Britanski Daily Mail 2008. godine povezao je My Chemical Romance s navodnim kultom samoubojstva, što je izazvalo burne reakcije obožavatelja, koji su organizirali prosvjed u Londonu. Bend je odbacio takve optužbe, naglašavajući da je poruka njihove glazbe upravo suprotna. S vremenom je "The Black Parade" stekao kultni status, a Rolling Stone uvrstio ga je 2020. godine na popis 500 najboljih albuma svih vremena. Kerrang! ga je godinu poslije proglasio najboljim emo albumom.

Kada su My Chemical Romance 2013. objavili razlaz, činilo se da je jedno važno poglavlje glazbene povijesti završeno. Međutim, njihov povratak 2019. godine izazvao je golemo oduševljenje, a interes za koncerte pokazao je da njihova publika nije nestala. Naprotiv, uz stare obožavatelje pojavila se i nova generacija koja je njihove pjesme otkrila putem interneta, društvenih mreža i streaming platformi.

Dvadeseta obljetnica albuma zato je dobila i posebno koncertno obilježavanje. Nakon što su 2024. na festivalu When We Were Young izveli "The Black Parade" u cijelosti, bend je 2025. pokrenuo turneju "Long Live The Black Parade", koju je nastavio i tijekom ove godine. Ovogodišnja turneja obuhvatila je velike stadione u Europi i Sjevernoj Americi, uključujući tri koncerta na londonskom Wembleyju. Na pojedinim nastupima pridružili su im se Franz Ferdinand, Pierce the Veil, Iggy Pop, Babymetal i drugi izvođači. Veliko finale predviđeno je za tri koncerta u losanđeleskom Hollywood Bowlu idućeg vikenda.

Koncerti nisu zamišljeni samo kao nostalgično podsjećanje na prošlost. Bend izvodi cijeli "The Black Parade" uz raskošnu scenografiju i teatralnu produkciju. Uz turneju, najavljeno je i posebno izdanje albuma "The Black Parade (20th Anniversary)", s dodatnim materijalom nastalim tijekom originalnih studijskih snimanja.

*uz korištenje AI-ja

