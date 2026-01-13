Jedna na sjever, druga na jug: Seve i Maja skijale skupa 2014., evo kako odmaraju ovih dana

Severina ovih dana odmara na skijanju, baš kao što je to radila i prije 12 godina, također u Austriji. Tada su joj društvo pravili Marko Grubnić i Maja Šuput. Ona se ove godine odmara na Baliju, a svakodnevno dijeli fotografije svojih avantura sa Šimom Elezom
Prije 12 godina Maja Šuput, Marko Grubnić i Severina bili su na skijanju u Nassfeldu u Austriji.
Prije 12 godina Maja Šuput, Marko Grubnić i Severina bili su na skijanju u Nassfeldu u Austriji.
Kako nam je ispričala tada, Severina se vratila skijanju nakon devet godina.
'Zato sam i povela svog trenera, koji nije samo trener, već i učitelj skijanja, pa se osjećam malo sigurnije. No, to je isto kao i kad naučite voziti bicikl. Kad jednom naučite, uvijek znate', ispričala nam je tada.
Maja Šuput, iako je na skijama od svoje 15. godine, uvijek je bila oprezna, pa i tada.
'Bilo bi mi užasno da se sad polomim', rekla je tada, prenosi Večernji.
A zatim je priznala i kako će otputovati u neku topliju destinaciju jer 'odmor bez sunca nije za nju'.
Severina ovih dana opet uživa u Austriji.
Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija kojima je svojim pratiteljima htjela dočarati dojam sa svog odmora.
Uživa zajedno sa svojim najbližima.
Osim hladnoće, putovanje je obilježila i ukusna hrana.
A nije nedostajalo ni prilike da oduševi svojom vitkom figurom.
S druge strane, Maja se ipak drži onoga što je rekla i prije 12 godina - odmor bez sunca za nju nije odmor.
Tako je i ove godine otišla u toplije krajeve, na Bali, a društvo joj pravi i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez
