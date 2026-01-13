Obavijesti

ODMARAJU U SIJEČNJU

Jedna na sjever, druga na jug: Seve i Maja skijale skupa 2014., evo kako odmaraju ovih dana

Severina ovih dana odmara na skijanju, baš kao što je to radila i prije 12 godina, također u Austriji. Tada su joj društvo pravili Marko Grubnić i Maja Šuput. Ona se ove godine odmara na Baliju, a svakodnevno dijeli fotografije svojih avantura sa Šimom Elezom
ARHIVA - 2014. Nassfeld: Severina, Marko Grubni? i Maja Šuput uživaju na skijaškim stazama
Prije 12 godina Maja Šuput, Marko Grubnić i Severina bili su na skijanju u Nassfeldu u Austriji.  | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Prije 12 godina Maja Šuput, Marko Grubnić i Severina bili su na skijanju u Nassfeldu u Austriji.  | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
