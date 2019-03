Jedva se popnem na drugi kat kazališta, ali dovest ću se u red

Srčeko kuca ubrzano, priznao nam je Jacques Houdek (37) pripremajući se za mjuzikl 'Jesus Christ Superstar'.

Uske stube vodile su nas do garderobe na drugom katu zagrebačkog kazališta Komedija. Glumci našminkani, neki golog torza izlaze iz sobe u sobu, uzbuđenje pred predstavu sve je veće. Jacques u zlatu od glave do pete, namještene frizure čeka još šminkanje.

- Imam minđuše, kosu u punđi, lepezu, ona ide sa mnom na binu. Začas se obučem. Šminka je gotova za tri minute, a izgleda ono... Ljudi su profesionalci – priča nam pjevač.

Razgovarali smo s nekim glumcima i redateljem predstave Damirom Lončarom (58) i svi se slažu kako osim glasa i stasa, ima i glumačkih kvaliteta.

- Stalno me hvale, olakšavaju mi strahove. Sigurnost mi daje činjenica što je fakat taj Herod bedak u ovoj predstavi pa što god da napravim ne može biti loše. Ako se spotaknem na ovu halju i padnem, bit će fenomenalno, super, dobrodošlo. A tko će me dići, e to je već drugi problem – ispričao je Jacques i prasnuo u smijeh.

Vidio je Houdek tek sada koliko je težak glumački kruh.

- Iz probe u probu se divim glumcima, prvenstveno solistima. To su ljudi u takvoj fizičkoj formi, u kakvoj estrada sigurno nije. Osobito ja. Suludo dobro pjevaju, glume i plešu, oni su naprosto u strašnoj kondiciji, ludoj. Ja računam da ću ja kad odigram jedno stotinjak komada i sebe malo dovest u red – pragmatičan je pjevač.

Tada se Houdek sjetio već spomenutog uskog stubišta. Neki bi zlonamjerni nesretnik pomislio kako mu to pada teže od glume.

- Ova garderoba je na drugom katu, a po broju stepenica to bi trebao biti barem treći, ako ne i četvrti kat. Samo je službeno drugi. Jedva se dovučem gore, pa kad me obuku se jedva spustim dolje. Onda se opet treba ići preobući, pa opet gore-dolje, ali to je dobro za mene. Bilo bi dobro da predstava igra što češće, dva-tri put dnevno – nasmijao se.

U predstavi igra kralja Heroda, a tu su još Isus, Juda, Marija Magdalena... Pitanje o korizmi i odricanju nametnulo se samo.

- Sram me reći, nisam se ničega odrekao. Osim kivija, haha. Nisam o tome stigao razmišljat. Sad bi mnogi ljudi na mom mjestu rekli 'svega sam se odrekao', ali ja to ne mogu reći, to meni ne stoji. Ajde, život je preda mnom, sljedeći put neki – rekao je Houdek.

Ulogu Heroda želio je igrati davno, još kao tinejdžeru pala mu je ta ideja na pamet.

- Kad me dirigent Appelt pitao ako bi ja to htio, rekao sam 'pa naravno, imam pun ormar robe za Heroda'. Oduvijek sam to htio. Ipak su mi sašili lijepo odijelo, a i plašt koji ima valjda deset kilograma u sebi. Inače se teško krećem, a s plaštom još teže – rekao je i objasnio zašto je baš snatrio o Herodu:

- Nisam glumac pa nisam se ufao neke teže uloge, zato je Herod idealan. Jedan song. To je za jednog pjevača idealan izlet. Lakše mi se naći u ulozi lika koji je kontra od mene, a i glumci kažu da lakše glumiti negativce.



