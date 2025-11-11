Jeff Goldblum otkrio: Uloga u filmu Wicked me promijenila. Čak sam prestao jesti meso...

Jeff Goldblum iznenadio je brojne obožavatelje. Naime, glumac je u intervjuu za britansku emisiju 'This Morning' otvoreno progovorio o tome kako ga je uloga u mjuziklu 'Wicked', gdje je utjelovio čarobnjaka iz Oza u filmskim adaptacijama broadwayskog mjuzikla Stephena Schwartza, u potpunosti promijenila.

- Promijenilo me. Nakon snimanja ovog filma razgovarali smo o okrutnosti prema životinjama. Prestao sam jesti meso i perad. Dakle, ovog Božića i Dana zahvalnosti možda ću imati nešto drugo - započeo je Jeff.

- Sretan sam. Trebamo da svijet funkcionira za sve na zemlji i svako stvorenje - dodao je Goldblum.

Glumac je nedavno pružio i podršku svom kolegi iz 'Wickeda', Jonathanu Baileyju, kojeg je časopis People proglasio najseksi muškarcem na svijetu za 2025. godinu, što je Bailey proslavio otpjevavši niz pjesama s Jeffom u nedavnom Intervjuu za 'Entertainment Tonight'. Baileyja su u emisiji pitali i osjeća li se drugačije otkako je osvojio titulu.

- To je potpuno apsurdno - rekao je Bailey, priznavši kako tu čast shvaća vrlo ozbiljno.

- A također, predstavljam sve seksi ljude i osjećam težinu povijesti svih seksi muškaraca koju su nosili tu titulu prije mene - dodao je Bailey.

- Da, stojiš na seksi ramenima divova - odgovorio je Jeff.

Glazbu za 'Wicked' skladao je Stephen Schwartz, a temelji se na romanu Gregoryja Maguirea iz 1995. godine, 'Wicked: The Life and Times od the Wicked Witch of the West'. Cjelokupna priča prati snažno prijateljstvo koje se stvara između Elphabe Throop (koja kasnije postaje Zla vještica Zapada) i Glide Upland (Glinda Dobra) dok su cimerice na Sveučilištu 'Shuz'. Likovi se izborno pojavljuju u djelu Lymana Franka Bauma, 'Čarobnjak iz Oza'.

Podsjetimo, prvi dio adaptacije, 'Wicked:Part One' koji je režirao Johan Murray Chu izašao je još u studenome 2024. godine, dok drugi 'Wicked: For Good', u kina stiže 21. studenoga.

