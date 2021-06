Jelena Đoković (34), supruga tenisača Novaka Đokovića (34) progovorila je za srpski Story o problemima s kojima se suočavala u braku i načina kako je pokušala dovesti život u ravnotežu.

Objašnjava da je trenutno posvećena majčinstvu i usporena, dok za supruga kaže da ne želi biti aktivan.

- On želi putovati, raditi svašta, a ja ga onda upozorim da imamo dvoje djece i da im se moramo prilagoditi - ispričala je Jelena.

Ističe da je Novak sjaja u vođenju računa o sebi, iako je nekad smatrala da je to sebično, sada shvaća da nije, da to svi trebaju raditi.

- Tek kada se pobrinemo za sebe, imamo što ponuditi drugima - pojašnjava. Nakon završenog doktorata u Monaku, osjećala je da se treba nadmetati s Novakom jer nije dobivala dovoljno priznanja za svoj rad.

- Sve je bilo nevidljivo, žene nemaju prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportaša, kako trebaju izgledati i ponašati se. Nekad me boljelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sad to s ponosom nosim - priznala je.

Zbog fokusa na Novaka, Jelena je postala anksiozna i to ju je uništilo.

- Uslijedio period frustracije, kada shvatite da vaše potrebe nisu ispunjene. Nisam mogla usmjeriti frustracije na njega jer nije on kriv za to, kriva sam ja i to je bio moj izbor, da mu se posvetim. Onda je došao Stefan koji me potpuno prodrmao i zahvaljujući njemu shvatila sam da moram povesti računa o sebi, jer da bih bila dobra mama, moram i sama biti dobro - završila je.