Jelena dramatizirala, a Gordon tjerao Dolores da jede crve: Tvoj je muž prvi odigrao nepošteno

Kada je izabrao najslabiju kariku da se tuče s praktički najjačom karikom, rekoh sada ako ćemo ići ispod pojasa, ako ćemo se boriti na takav način, idemo ponovno na crve, rekao je Gordon

<p><strong>Mirko </strong>i <strong>Jelena</strong>, najstariji par koji se natjecao u drugoj sezoni 'Superpara', napustili su show, ali posljednji izazov u kojem su sudjelovali bio je obilježen prepirkama. U jučerašnjem izazovu borile su se djevojke, a njihovi muškarci birali su s kome će se suprotstaviti i u kojem zadatku. Bila su tri izazova - prva igra je bio puding s crvima, druga igra je bila greda koja je 20-ak centimetara bila od poda i žene su se na njoj morale tuči toljagama dok jedna ne padne, odnosno dodirne pod, a treća igra bio je tank vode gdje su žene morale zagnjuriti glavu i slagati zadanu riječ.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Antona spojila je joga</strong></p><p>Prve tenzije nastale su kad je <strong>Anton </strong>'zapaprio' situaciju. U izazov tučnjave na gredi poslao je suprugu <strong>Dolores </strong>da se bori s gospođom Jelenom. Jelena se jako uzrujala i za sve okrivila Dolores, koja nije imala veze s odabirom protukandidata. Govorila joj je da na nefer način želi pobijediti te nije željela slušati što joj Dolores ima za reći.</p><p>- Mene s ovim išijasom da se ja s tobom borim - vikala je uzrujana Jelena te odustala od izazova. Kandidati su stali u obranu Dolores, jer se Jelena loše ponijela prema njoj budući da ona nije kriva ni za što.</p><p>Kada je izazov završio, Jelena se požalila <strong>Gordonu </strong>i <strong>Ratki </strong>da je sve to smislila Dolores, iako su je oni uvjeravali da je Anton odabrao nju da se bori protiv njegove žene. No, ona ih nije željela ni slušati.</p><p>Kada je već nekoliko parova ispalo iz izazova, vodeći je bio Anton i činilo se kako će osvojiti 5.000 kuna nagrade. No, tada su se ostali muškarci urotili protiv njega, upravo zbog toga što je za borbu na gredi odabrao najstariju kandidatkinju jer je bio siguran da će je Dolores pobijediti.</p><p>- Kada je izabrao najslabiju kariku da se tuče s praktički najjačom karikom, rekoh sada ako ćemo ići ispod pojasa, ako ćemo se boriti na takav način, idemo ponovno na crve - rekao je Gordon i izabrao da njegova Ratka i Dolores jedu crve. Inače, Dolores je vegetarijanka i bio je siguran da neće moći pojesti te da će Ratka pobijediti. </p><p>- Gordon je u strahu. Vidi da ako Dolores da bilo koji zadatak osim crva da će izgubiti - rekao je Anton.</p><p>- Gle, je*iga, ako ćemo tako gledati, tvoj muž je prvi odigrao nepošteno - opravdao se Gordon. Kada je Dolores odustala od izazova, Gordon je komentirao da sada znaju koji zadatak će birati. Isto je učinio i Marko pa još jednom i Gordon te je Dolores dvaput odustala i ispali su iz borbe za 5.000 kuna. Pobjednici su naposljetku bili <strong>Marko </strong>i <strong>Nikolana </strong>jer je Ratka izgubila u izazovu na gredi. </p>