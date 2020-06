\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































JK unplugged concert for K1 TV Moje najleps\u030ce (i pevac\u030cki najzahtevnije pesme) u novim akustic\u030cnim aranz\u030cmanima pod dirigentskom palicom Z\u030celjka Joksimovic\u0301a. #cokestudio





A post shared by JELENA KARLEU\u0160A (@karleusastar) on Jun 8, 2020 at 9:59am PDT