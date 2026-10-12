Jelena Karleuša komentirala pozive na bojkot Jozinovića u Srbiji: 'Pokažimo patriotizam...'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša komentirala je slučaj Jakova Jozinovića gdje on na snimci pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona 'Ako ne znaš što je bilo', a koja je izazvala reakcije dijela javnosti u Srbiji te sada pozivaju na bojkot mladoga pjevača.

Foto: Danko Šimunović

Kako prenosi Telegraf.rs, Karleuša je o cijelom slučaju govorila u nedjelju na beogradskoj zraćnoj luci Nikola Tesla prilikom povratka iz Beča.

- Mislim da sam jedina to komentirala kako treba. Riječ je o ozbiljnom projektu stranih službi na koji su Srbi nasjeli, kao i inače na sve što dolazi izvana. Nadam se da ćemo biti pametniji i više cijeniti i držati do svojih izvođača, a ne do stranih - započela je srpska pjevačica.

- Ako se našim zvijezdama zabranjuju koncerti po regiji, trebali bismo biti barem lojalni i pokazati patriotizam. Nema tu ništa pogrešno, samo treba uzvratiti istom mjerom pa će se valjda i oni opametiti. Mi smo narod koji sve prihvaća otvoreno, sve voli i ne opterećuje se prošlošću. To je to - nadodala je.

Foto: Antonio Ahel

Karleuša se osvrnula i na koncerte Jakova Jozinovića zakazane za 24. i 25. listopada u Beogradskoj Areni, a na pitanje smatra li da koncerte treba otkazati rekla rekla je da tu odluku treba prepustiti publici.

- Mislim da to treba biti moralna odluka svih koji žele ići - rekla je.

No, dio javnosti u Srbiji traži i zabranu ulaska Jozinovića u zemlju, a Karleuša je komentirale i te zahtjeve javnosti.

- Inače nisam za takve zabrane, ali ako oni zabranjuju našima, jednostavno mora postojati reciprocitet - istaknula je.

Foto: Radule Perisic (ilustrativna fotografija)

Nakon što su na društvenim mrežama proširila sporna snimka gdje Jakov Jozinović pjeva pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' Marka Perkovića Thompsona', na platformi X jedan korisnik objavio je kako prodaje svoje karte za koncert u Beogradu, a u komentarima su se javili i drugi korisnici koji razmišljaju o ne dolasku na koncert.

Neki korisnici raspitivali su se čak postoji li povrat novaca za kupljene ulaznice, a iako prema komentarima i objavama na društvenim mrežama određeni dio publike neće doći na koncert, zasad nema potvrde o otkazivanju nastupa Jakova Jozinovića.