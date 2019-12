Jelena oduševila obožavatelje: 'Izgledaš kao Kim Kardashian'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (40), sudeći po komentarima, godinama je jedna od najbolje odjevenih žena na estradi. U njezinom ormaru mogu se pronaći komadi odjeće po posljednjoj modi, a nerijetko se njima hvali na društvenim mrežama.

Ovaj put pohvalila se fotografijom na kojoj pozira u kratkim trapericama i bijelom topu, a kombinaciju je upotpunila crnom, kožnom jaknom. U manje od 24 sata 'skupila' je više od 120 tisuća lajkova.

- Izgledaš kao plava Kim Kardashian. Najveća diva na našim prostorima. Ovo je toliko jednostavno, a na tebi izgleda božanstveno - samo su neki od komentara ispod fotografije.

I prošli tjedan pjevačicu su 'zasipali' negativnim komentarima. U posljednjoj emisiji zabavnog showa 'Zvezde Granda', Karleuša je oplela po kandidatkinji.

- Mislim da je sramota da lijepa, mlada i talentirana djevojka kao ti ima ovoliki višak kilograma. To je nekulturno. Kad bih te uzela ti bi mjesečno gubila deset kilograma i do lipnja bila predobra riba - rekla joj je Karleuša. U backstageu je bio Krstinjin otac koji je kuhar, a i on se složio s Jelenom te rekao kako joj je cijela obitelj podrška, ali ona nije ustrajna i ne trudi se smršaviti.

