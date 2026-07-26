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PODRŠKA NA TRAJEKTU

Jelena Perčin zablistala je kao novopečena gospođa Gelo, društvo joj pravila kći Lota

Piše 24sata,
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Jelena Perčin zablistala je kao novopečena gospođa Gelo, društvo joj pravila kći Lota
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Glumica je s 17-godišnjom kćeri stigla na trajekt za Velu Luku, gdje je iz prvih redova pratila nastup novopečenog supruga Ante Gele na koncertu posvećenom Oliveru

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Prije nekoliko tjedana Jelena Perčin i Ante Gelo izrekli su sudbonosno 'da' u Italiji, a ove nedjelje novopečena supruga pratila ga je na trajektu za Velu Luku. S kćeri Lotom smjestila se u prve redove krcatog salona, dok je Gelo s bendom svirao pjesme Olivera Dragojevića

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Koncert je zbog jakog juga i najavljene kiše premješten s vanjske palube, no putnici su se stisnuli u zatvorenom prostoru i nastavili feštu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jelena i Ante točan početak svoje veze nikad nisu otkrili. Povezivati su ih počeli krajem 2023. godine, nakon što su viđeni zajedno u jednom splitskom klubu. Glumica je kasnije ispričala da je Gelu upoznala dok je prolazila kroz razvod od Momčila Otaševića te da joj nova ljubav tad nije bila ni na kraj pameti.

Foto: Instagram

Već u srpnju 2024. zajedno su snimljeni na trajektu prema Veloj Luci, gdje je Gelo svirao na koncertu posvećenom Oliveru. U novu 2025. godinu ušli su zajedno u Dubrovniku, a fotografi su ih tad uhvatili u poljupcu. Nekoliko mjeseci kasnije prvi su put zajedno stigli na crveni tepih Večernjakove ruže, a Jelena je zatim uz njegovu fotografiju napisala: 'Moj čovjek'. Od tada više nisu skrivali vezu.

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Ljubav su ove godine okrunili brakom. Vjenčali su se u Italiji prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, na ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi obitelji i bliski prijatelji.

Točan datum i mjesto vjenčanja nisu objavili. Glumici je to treći brak. S prvim suprugom, zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem, dobila je kćer Lotu. U drugom braku, s glumcem Momčilom Otaševićem, dobila je kćer Mašu i sina Jakšu.

I Gelo iza sebe ima jedan brak. Otac je troje djece, sinova Jana i Gašpera te kćeri Mare, koje je nazvao svojim najvećim životnim uspjehom.

Foto: Instagram

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