Jelena Rozga čestitala Uskrs: Pokazala bogati blagdanski stol

Pjevačica Jelena Rozga pohvalila se bogatim blagdanskim stolom, ali s Kim slavi Uskrs ne otkriva. Na stolu se vide obojana jaja, pinca, kuhana šunka, francuska salata, ali i da je stol postavljen za najmanje 5 ljudi pa su se mnogi zapitali slavi li Rozga s Huljićima budući da je nedavno potvrdila svoju vezu s Ivanom Huljićem.

Foto: Instagram

- Sretan Uskrs - napisala je kratko Jelena.

Podsjetimo, Jelena je nedavno potvrdila svoju vezu s Huljućem juniorom nakon što je njenoj prijateljici i kolegici Nini Badrić 'izletjelo' da su njih dvoje zajedno.

- A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - rekla je Rozga i tako napokon progovorila o svojoj vezi s Huljićem mlađim.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Da su zaista skupa omaklo se i Petru Graši.

- I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok - kazala je Rozga kroz smijeh.