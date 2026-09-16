Jelena Rozga o Huljićima: 'Ne mogu zamisliti karijeru bez njih'

Ne, zaista ne, odgovorila je Jelena Rozga na pitanje može li zamisliti svoju karijeru bez obitelji Huljić. S njima surađuje desetljećima, a njihove pjesme čine gotovo cijeli njezin repertoar.

Iza svega, kaže, nisu samo posao i hitovi.

- Prvo i prije svega tu je prijateljstvo i onda lojalnost, apsolutno. Tu i tamo ja uzmem pjesmu koju ne potpisuje obitelj Huljić koja mi se baš jako, jako, jako svidi. Ali uglavnom 95% pjesama su napisali oni - rekla je pjevačica za IN magazin.

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Prisjetila se i svojih početaka. Na Dori 1996. osvojila je drugo mjesto, a danas priznaje da bi joj takav nastup bio znatno stresniji nego tad. Kao mlada pjevačica jednostavno je izašla na pozornicu i otpjevala svoje tri minute, dok danas, kaže, osjeća puno veću odgovornost i očekivanja publike. Upravo zato smatra da se sad trudi možda više nego ikad.

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Nakon Magazina već dva desetljeća gradi samostalnu karijeru, a da njezine pjesme prelaze s generacije na generaciju nedavno su joj pokazale i obožavateljice koje su je pratile još na počecima.

- Prije par dana bila sam na jednom događanju i onda su mi pričali cure, majke, koje su ranije dolazile puno češće na moje koncerte, sad imaju obitelj, kaže, moja djeca znaju apsolutno sve tvoje pjesme, jer ih mi puštamo i doma. Tako da hvala mamama i tatama - rekla je Rozga.

Publiku pažljivo prati i tijekom koncerata. Iako unaprijed pripremi repertoar, ne drži ga se pod svaku cijenu. Ovisno o atmosferi i reakcijama publike mijenja redoslijed, a ponekad ubaci i pjesmu koju uopće nije planirala izvesti. Progovorila je i o vlastitim navikama. Pazi na prehranu, fizički je aktivna i kaže da je zbog zdravlja potpuno promijenila jelovnik. Ne pretjeruje, vodi računa o sebi i nastoji se dovoljno odmarati.