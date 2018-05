Jelena Veljača: Nakon osam godina pauze vraćam se glumi

Glumicu i scenaristicu Jelenu Veljaču (37) uskoro ćemo opet imati priliku gledati u igranom filmu. 'Happy End' treći je dugometražni film iz trilogije o muško-ženskim odnosima, a prethodila mu je komična drama 'Zbog tebe' i romantična komedija 'Fuck Off I Love You'. Pod 'palicom' Anđela Jurkasa, tumačit će manju ulogu, a njezina suradnica bit će djevojčica.

- Zapravo ne znam kako me Jurkas nagovorio. Anđela uopće ne poznajem, nismo se nikad u životu fizički vidjeli prije nego što smo se sreli kada mi je dao scenarij, tu jednu scenu koju je meni namijenio. Kontaktirao me preko Facebooka, išao je na foru 'ako prođe, prođe'. Rekla sam mu da mi pošalje scenarij, jer stvarno ne snimam i ne glumim, ne upušta mi se u tako nešto. Krenuo me razuvjeravati da je u pitanju samo jedan dan snimanja, dobro znajući da mi je to zbog mog producentskog posla važno - rekla je Jelena Veljača za tjedni prilog 'Studio'. Foto: John Pavlish

Posljednju ulogu imala je u humorističnoj seriji u formatu pseudodokumentarca, a ulogu u novom filmu ne smatra nikakvom prekretnicom u svojoj karijeri jer se radi samo o jednoj sceni

- Rekla sam Jurkasu da bi trebao uzeti neku bolju glumicu zato što su scene s djecom najteže za snimati. Predložila sam mu Dariju Lorenci ili bilo koga drugog tko ima taj kapacitet i to iskustvo, da glumački može vući scene čak i ako dijete zaboravi tekst ili se ne snađe pred kamerom. Čak sam mu uzvratila na njegove nagovore da mu ja kao producentica nikada ne bi odobrila Jelenu Veljaču, ali ostao je dosljedan - priznala je Jelena. Foto: Danijel Berković/Pixsell

Jelena i Dražen Čuček (47) upoznali su se i zaljubili dok su pripremali predstavu 'Prava stvar', koja je premijeru imala krajem 2014., a par se u rujnu 2015. tajno vjenčao. Zajedno imaju kćerkicu Lenu (2), a scenaristica i producentica tvrdi kako joj je majčinstvo najvažnija uloga.

- Ni Dražen ni ja nemamo klasične poslove sa standardnim radnim vremenom na koje se možete osloniti, no mislim da baš zbog toga imamo više vremena za Lenu. Kada Dražen priprema predstavu 'Hitler', kod kuće je opsadno stanje dva mjeseca, jer ima šest sati dnevno probe i još je tri sata je na sceni. Poslije šest mjeseci ima predstave navečer i može biti cijeli dan s djetetom. Dražen je kao tata dosegao razinu koja je impresivna i koja bi trebala biti pokazatelj svim očevima - pohvalila je svog supruga Veljača.