Jennie Garth progovorila o slavi i traumama: 'Nisam više htjela nositi taj teret, oprostila sam...'

Američka glumica Jennie Garth, najpoznatija po ulozi Kelly Taylor u seriji Beverly Hills 90210, u svojim novim memoarima “I Choose Me” donosi iskrenu i emotivnu priču o životnim izazovima koji su uslijedili nakon vrhunca slave.

Još 1995. godine njezin lik u popularnoj seriji našao se pred teškom odlukom između dvojice mladića, no umjesto izbora – odlučila je izabrati sebe. “Ja biram sebe”, poručila je tada Kelly Taylor, što Garth u to vrijeme nije u potpunosti razumjela.

“U tim godinama nisam shvaćala značenje te rečenice”, priznaje danas 54-godišnja glumica. No, desetljećima kasnije, nakon razvoda, spontanih pobačaja i borbe s mentalnim zdravljem, ta joj je poruka postala životni moto, piše People.

Prekretnica se dogodila nakon njezinog 50. rođendana, kada joj se ideja o stavljanju sebe na prvo mjesto ponovno vratila, ovaj put s puno dubljim značenjem. Danas Garth ističe kako je napokon pronašla unutarnji mir, samopouzdanje i svrhu, što ju je potaknulo da pokrene i podcast te napiše knjigu.

Unatoč dojmu koji je ostavljala u javnosti, Garth priznaje da se godinama borila s osjećajem manje vrijednosti i sindromom uljeza. Odrastajući daleko od glamura Beverly Hillsa, nije mogla ni zamisliti da će postati jedna od najpoznatijih tinejdžerskih zvijezda na svijetu.

Stalna izloženost javnosti uzrokovala joj je snažnu anksioznost, zbog čega se povukla i izolirala. “Izbjegavala sam kontakt očima, nisam htjela da ljudi išta znaju o mom životu. To me odvelo u usamljenost”, priznaje.

Dodatni pritisak stvarala su očekivanja industrije, posebice oko izgleda. Garth otvoreno govori o restriktivnim dijetama i estetskim zahvatima kojima je pokušavala zadovoljiti nametnute standarde ljepote.

Panel for the Fox television series "BH90210" in Beverly Hills

Nakon razvoda od glumca Petera Facinellija 2012. godine, s kojim ima troje djece, suočila se s jednim od najtežih razdoblja u životu. “Godinama sam bila povrijeđena i slomljena, što se odrazilo na sve aspekte mog života”, piše u knjizi.

U najtežim trenucima posegnula je za alkoholom i lijekovima, što je rezultiralo hospitalizacijom i odlaskom na rehabilitaciju. Iako joj je to pomoglo da prekine štetne obrasce, emocionalna bol nije odmah nestala.

“Iz dana u dan sam gledala kako moja unutarnja svjetlost blijedi. U jednom trenutku odlučila sam da više ne želim nositi taj teret. Morala sam oprostiti”, otkriva.

Danas su ona i bivši suprug u dobrim odnosima kao roditelji, a Garth živi mirnim i trijeznim životom u Kaliforniji s glumcem Daveom Abramsom. Njihov odnos također je prošao kroz krizu, uključujući razdoblje razdvojenosti i teške trenutke povezane s pokušajima umjetne oplodnje i gubitkom trudnoća.

“To me naučilo koliko su komunikacija i povjerenje važni”, ističe.

Na kraju, Garth zaključuje kako je ključ svega bio prestanak ugađanja drugima i okretanje vlastitim željama. “Kad shvatiš što zaista želiš od života, sve postaje jednostavnije”, poručuje. Njeni memoari bit će objavljeni 14. travnja.

*uz korištenje AI-ja